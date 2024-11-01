西班牙世紀洪災158死　受困駕駛聽見「猛拍車窗聲」：水下有人！

▲西班牙東部的瓦倫西亞（Valencia）成為重災區。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

西班牙本周被強烈地中海風暴侵襲，東部及南部發生罕見洪災，死亡數已經攀升到158人。隨著搜救行動持續進行，災民也紛紛著手重建家園，一對夫妻回憶，他們受困車上時，曾聽見水中有人不斷拍打車窗的求救聲。

《鏡報》報導，10月29日起，西班牙遭到暴風雨襲擊，東部的瓦倫西亞（Valencia）及南部成為重災區，街道上散落著廢鐵、瓦礫、倒樹、泥濘等殘骸。

28歲的亞歷克斯（Alex Casabam）被持續高漲的水位困住，幸好及時獲救。他聽說，好友的父母一度受困車上，「謝天謝地，他們也獲救了。但他們說，他們聽見其他試圖逃生的人們，在水下拍打車窗。」

▲這次災難性暴雨，在短短8小時內，降下一整年的降雨量。（圖／路透，下同。）



亞歷克斯直言，人們收到警報簡訊時，已經太晚了，「這一切都在突然之間發生。」他研判，死亡人數還會上升，重建也需要耗費好幾個月。

31歲的克莉絲蒂娜（Cristina Cocinar）回憶，「洪水大約5分鐘就抵達了」，由於交通受阻，她被迫步行10公里回家，沿途看見人們忙著搶救所剩無幾的財物，甚至還有裹著毯子的遺體，「搜救團隊仍在車庫和1樓，把人們的遺體拉出來。」

克莉絲蒂娜抱著5歲女兒受訪時表示，「我很幸運，因為我的房子位在地勢較高的地方，但我認識的人都失去了親友，尤其是老年人。」她家附近一座橋已經半毀，橋上還有2輛廢棄車輛，其中一輛懸在斷裂處，看起來彷彿被炸彈炸過一樣。

43歲的胡安（Juan Miguel Mateo）昨天才帶著7歲女兒走過一座橋，如今橋面中央已經破了一個大洞，「沒有警告，也沒有時間逃跑。水位只是一直上漲。這非常嚇人，但我們沒事。」

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