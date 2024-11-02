警官夫妻拉兒…萬聖節Cosplay「阿北上銬」！南警高司震怒查處

▲柯文哲。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

台南有對警官夫妻，日前在萬聖節期間穿著警察制服，並讓孩子著黃色上衣、貼上眼鏡貼圖，Cosplay民眾黨主席柯文哲，模擬「阿北上銬」的畫面。沒想到丈夫還大剌剌將「銬北照」傳上網，引來民眾質疑，警官行政不中立。對此，南警高司傳出相當震怒，已緊急報請督察室查處。

據悉，這對警官夫妻是警察大學正期班畢業，在中央警察大學服務的妻子目前請育嬰假、留職停薪在家帶小孩，丈夫則在南警機關任職，一家人都住在台南。

日前夫妻倆為了萬聖節應景，讓孩子套上黃色上衣、貼上眼鏡貼圖，Cosplay柯文哲，還模擬上銬柯文哲的畫面，而丈夫也在妻子不知情的情況下，將「銬北照」PO上網。

殊不知照片一PO上網，就被民眾質疑警官夫妻違反行政中立，於是事件燒到台南市政府警察局，丈夫本月1日上班時，突然被主管詢問此事，才知道事情大條了，急忙通知妻子刪除照片，但已來不及止血。

對此，部分警官認為，即使夫妻此舉沒有違反行政中立，但也影響警譽，尤其是穿上警察制服，就不該拿敏感的政治事件開玩笑，身為警大正期畢業的幹部，卻沒有行政中立的敏感度，質疑其無法領導部屬。與此同時，將孩子上銬的行為也非常不妥，因此希望南警高司慎重查處。

台南市警局知情相關指控後，也立即報請督察室查處，要求各警察單位協助，向各平台溝通，將警官夫妻的「銬北照」下架。另由於警官妻在中央警察大學服務，因此也將同步將查處案況通知警大，同時呼籲應遵守警紀，勿做出影響警譽的行為。

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