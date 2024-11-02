王世堅指黃國昌假傳聖旨鞏固地位　「驗證當時柯文哲說識人不明」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭裁定延押，民眾黨團總召黃國昌日前稱，柯曾對他說「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」。對此，綠委王世堅1日表示，包含分裂投票、犧牲說，黃國昌為了鞏固黨內地位假傳聖旨，這也算是應證了柯文哲當時自己說的「識人不明」吧，真是令人不勝唏噓。

王世堅日前爆料柯文哲擔任台北市長任內，幾乎每年都固定與北市建商餐敘，他昨也形容，柯文哲就是徹底的政治獵人，陪著這些財團用刀叉吃人肉，姑且稱柯文哲為「飯童」。

而黃國昌日前出席民眾黨活動爆料，柯文哲在首次被裁定無保請回時曾跟他說，「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」；黃則回應柯文哲，「我們大家都不允許你被犧牲，今天我們如果放手讓你被犧牲，明後天又是誰面對這個獨裁專制？」

對於黃國昌說法，王世堅表示，黃國昌假傳聖旨完全只為了他個人利益，柯文哲5月才說8位立委投票不需要團進團出，現在黃國昌卻說柯文哲交代他們不可以分裂投票，前後矛盾，並且無法考證是否為柯本人所言，很明顯黃國昌此舉是為了鞏固自己在民眾黨的地位。

黃國昌又說柯文哲告訴他「柯文哲自己可以被犧牲，民眾黨不能不犧牲」，王世堅直言，黃國昌趁著柯文哲羈押期間無法為自己發聲，假傳聖旨，這也算是印證了柯文哲當時自己說的「識人不明」吧，真是令人不勝唏噓。