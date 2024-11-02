柯文哲涉弊遭延押　王鴻薇：北檢沒找到一刀斃命的證據

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲因在京華城容積案中涉弊遭羈押禁見2個月後，昨再北院裁定延押2個月，對此，國民黨立委王鴻薇今（2日）表示，這充分說明這些檢察官在偵查2個月後，沒找到讓柯文哲一刀斃命的證據，否則北檢已經可以直接起訴，不需要延押。

柯文哲昨日遭裁定延押2個月，北院裁定書指出，依目前卷證資料，柯文哲除涉犯《貪汙治罪制條例》最重本刑5年以上之罪，犯罪嫌疑重大，另外，依卷內事證，目前尚有共犯未到案，且有犯罪事實待偵查機關繼續偵查作為予以釐清。

眼見這樣的結果，王鴻薇表示，柯文哲延押的結果在大眾預料之中，其中延押理由是，「有關犯罪事實尚待釐清」，這也充分說明這些檢察官在偵查2個月後，上窮碧落下黃泉地追查資金流向，但沒找到讓柯文哲一刀斃命的證據，否則北檢已經可以直接起訴，不需要延押。

王鴻薇接著抨擊，檢方偵辦過程中，一再流出相關辦案訊息給媒體，再由特定媒體私設刑堂，凌遲柯文哲，這樣辦案手法當然被外界質疑，認為是否某種程度有政治操作。

最後，王鴻薇強調，檢察官應該是有多少證據案子就辦到哪，讓證據說話，而不是在過程一直餵資料給特定媒體，一直違反偵查不公開原則，這樣會讓公信力大為折損。

★未經判決確定，應推定為無罪