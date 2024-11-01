美選還沒到「民主黨開始抓戰犯」　外媒曝拜登2行徑也被罵

▲儘管賀錦麗被看好勝選，黨內卻出現指責聲浪，拜登也淪為批評對象。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《國會山報》報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）贏得下周總統大選的呼聲高漲，民主黨內部卻開始暗中「抓戰犯」，互相指責「萬一輸給川普」應該歸咎於誰，就連總統拜登也因為失言及太晚退選，成為遭受抨擊的對象。

報導指出，儘管一些民主黨人日益看好賀錦麗勝選，卻也有人表達出越來越大的挫敗感。一些批評聲浪把矛頭指向賀錦麗與其競選團隊，尤其是經濟方面表現不夠好，另一些聲浪則是責怪拜登太晚退選。

與此同時，拜登10月29日把川普支持者比喻成垃圾，再度引爆輿論譁然。儘管他收回言論，白宮也堅稱這是斷章取義，卻讓賀錦麗在白宮南側橢圓形公園（The Ellipse）的成功演說，蒙上一層陰影。一名策略師形容這是「非受迫性失誤」（unforced error），而且時間已經非常接近大選，「怎麼可能不讓人感到惱怒？」

▲賀錦麗選擇明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）擔任副手。（圖／路透）



另一名民主黨策略師坦言，隨著大選將近，「人們很緊張，他們試圖保護自己，並且在選舉日之前，稍微搶得先機。」因為賀錦麗出線時，並未按照傳統程序，舉辦黨內初選，人們當時感覺不得不就範，因此大選前開始互相指責，「我不覺得詫異。」他也認為，如果賀錦麗真的輸了，民主黨內將出現「瘋狂的指責」浪潮。

此外，如果川普在賓州獲勝，賀錦麗選擇明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）、而非賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）擔任副手的決定，也將備受質疑。

歐巴馬執政時期的一名白宮幕僚直言，賀錦麗「沒有選擇夏皮洛，將會顯得很愚蠢。」另一名民主黨金主也同意這個觀點，「我不確定華茲能為她帶來什麼。很多跟我聊過的人都說，他似乎是個很棒的人。我想跟他喝杯啤酒嗎？絕對想。但讓我們面對現實吧，他不是一個好的選擇。」