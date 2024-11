大咖力挺賀錦麗　NBA球星詹姆斯發文支持：我的選擇很明確

▲詹姆斯支持賀錦麗的舉動並不令人意外,2016年就曾支持民主黨總統候選人希拉蕊,並在川普任內發言批評川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選將於11月5日登場,美國職籃NBA超級巨星詹姆斯(LeBron James)10月31日晚間公開支持民主黨候選人賀錦麗,並在社群平台X發布一段含有前總統川普攻擊性言論的影片,稱「這到底在說什麼?當我想到我的孩子和家人以及他們將如何成長時,我的選擇很明確,把票投給賀錦麗!」

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e