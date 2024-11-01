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大咖力挺賀錦麗　NBA球星詹姆斯發文支持：我的選擇很明確

▲▼ 美國職籃NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯支持賀錦麗的舉動並不令人意外，2016年就曾支持民主黨總統候選人希拉蕊，並在川普任內發言批評川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選將於11月5日登場，美國職籃NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）10月31日晚間公開支持民主黨候選人賀錦麗，並在社群平台X發布一段含有前總統川普攻擊性言論的影片，稱「這到底在說什麼？當我想到我的孩子和家人以及他們將如何成長時，我的選擇很明確，把票投給賀錦麗！」

CNN、法新社等報導，詹姆斯發布的這段經過剪輯的影片包含川普多年來的貶低言論，例如無證移民正在汙染美國血液，也有10月27日共和黨在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）造勢大會涉及種族主義色彩言論。另外也能見到美國民權奮鬥歷史鏡頭，與美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警壓頸致死引發的後續運動，在影片最後，畫面以黑底白色寫著「仇恨使我們走上回頭路」。

詹姆斯支持賀錦麗的舉動並不令人意外，他先前就曾支持民主黨候選人，包括2016年力挺希拉蕊（Hillary Clinton），並在川普總統任內發言批評川普。詹姆斯也是最新一名表態支持賀錦麗的大咖名人，在這之前，女演員梅莉史翠普（Meryl Streep）、流行樂天后碧昂絲（Beyonce）、泰勒絲（Taylor Swift）、前脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等人均已為賀錦麗背書。

不過民主黨部分人士擔憂，過多名人加持可能會帶來反效果，因為2016年民主黨總統候選人希拉蕊當時擁有大批明星助選，但輸給川普。

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