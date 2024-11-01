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威州小鎮全美選情最激烈之地！　拜登當年6票之差當上總統

▲▼ 美國總統大選，搖擺州威斯康辛州。（圖／達志影像／美聯社）

▲威斯康辛州是美國7大搖擺州之一，擁有10張選舉人票。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選在即，共和黨總統候選人川普、民主黨總統候選人賀錦麗雙雙搶攻搖擺州催票。在搖擺州威斯康辛州之中，阿爾戈馬小鎮（Algoma）的選情也相當膠著，幾乎可說是全美政治傾向最五五波的地方，就連民調分析人士也難以預測結果。不過可以知道的是，在2020年大選，拜登以6票之差贏得這座小鎮的支持，成功坐上總統大位。

紐約時報報導，阿爾戈馬小鎮人口約3200人，以包租釣魚行程、湖邊漫步等特色吸引遊客前來，但不太為人所知的是，此地選民政治傾向極其分歧。搖擺州本就是沒有特定候選人坐擁壓倒性支持度的州，其中阿爾戈馬小鎮選情更是五五波。

隨著大選即將到來，阿爾戈馬小鎮也開始沸騰，店家懸掛起川普、賀錦麗的支持旗幟，也有居民政治立場明顯與鄰居發生口角，青少年騎自行車踢倒賀錦麗標示被開罰單。這讓當地花藝師蘿絲（Ileen Ross）忍不住說，由於客戶有民主黨人也有共和黨人，有時必須認真思考說出口的話。

不過當地居民也指出，已經習慣於謹慎處理政治分歧立場。阿爾戈馬小鎮是威斯康辛州26個擁有1000人以上的城鎮之一，在4年前，拜登2020年總統大選在威斯康辛州以2萬多票的優勢擊敗川普，並在阿爾戈馬小鎮以6票之差取得領先，當上總統。

►得搖擺州者得天下！川普、賀錦麗民調膠著　7州成「選戰焦點」
►美選倒數5天！7大搖擺州民調「川普全勝」　賀錦麗緊追
►英媒最新民調「川普49%領先賀錦麗46%」　她預測川普將勝選

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