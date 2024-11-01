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玉米、稻米全倒！康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

▲康芮颱風高達12級陣風強襲下，雲林來不及採收的稻米、玉米全區倒伏，即便有防風網的青椒也造成農損慘重。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲莿桐稻農憂心忡忡看著水稻幾乎是全區倒伏，無奈表示接下來只能等農地乾燥後，機具才能下田收割，如若繼續潮濕更怕發芽則損失慘重。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

康芮颱風昨（31）日襲台，各地陸續傳出災情，暴風圈雖遠離並減弱為輕颱，卻在台灣留下一片狼籍。最強高達12級陣風強襲下，雲林來不及採收的稻米、玉米全區倒伏，即便有防風網的青椒也造成農損慘重。莿桐稻農無奈表示，只剩下一個多禮拜就可收成，只能等地乾才能讓機具下田，收多少算多少。

雲林正值二期稻作採收期，西螺、莿桐等鄉鎮均可見不少已稻田大範圍倒伏。莿桐一名稻農一早急忙出門巡視稻田，無奈表示，種植約10多區水稻，平均都再一個多禮拜就能收成，眼看此景只能雙手叉腰、無語問蒼天，稻農說，接下來只能等農地乾燥後，機具才能下田收割，如若繼續潮濕更怕發芽則損失慘重。

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▲康芮颱風高達12級陣風強襲下，雲林來不及採收的稻米、玉米全區倒伏，即便有防風網的青椒也造成農損慘重。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲康芮颱風高達12級陣風強襲下，雲林來不及採收的稻米、玉米全區倒伏，即便有防風網的青椒也造成農損慘重。（圖／記者王悉宇翻攝）

種植玉米與青椒個2分多地的李姓農民表示，右半側的玉米快收成了，即便倒伏都還能收一些起來加減補貼，另一側的玉米成熟度不夠的就必須全數報廢了，這次康芮強颱的風確實很大，造成損失相當大，尤其是玉米幾乎全數倒伏。青椒的部分，在颱風前已做好防風網，損失可少一些，但多數仍有折枝、損果等，少數成熟的要在太陽出來前持續搶收，否則太陽一出來仍會造成曬傷俱損。

▲康芮颱風高達12級陣風強襲下，雲林來不及採收的稻米、玉米全區倒伏，即便有防風網的青椒也造成農損慘重。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣府農業處表示，目前各鄉鎮公所正陸續回報災損速報，包括硬質玉米、食用玉米倒伏，大豆、花生、西瓜、蘆筍泡水，甘藷及芝麻葉面枯黃，呼籲農民們一有狀況可盡速向公所回報。

▲康芮颱風高達12級陣風強襲下，雲林來不及採收的稻米、玉米全區倒伏，即便有防風網的青椒也造成農損慘重。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲李姓農民無奈表示，這次康芮帶來風災相當大，損失難估。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲康芮颱風高達12級陣風強襲下，雲林來不及採收的稻米、玉米全區倒伏，即便有防風網的青椒也造成農損慘重。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲有防風網的青椒也造成折枝、落果，少數成熟的要在太陽出來前持續搶收，否則太陽一出來仍會造成曬傷俱損。（圖／記者王悉宇翻攝）
 

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