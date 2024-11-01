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快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

▲▼康瑞颱風警報解除。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風警報解除。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風陸警已解除，隨著康芮加速遠離，中央氣象署今(1日)下午14時30分解除康芮颱風海上警報，預計康芮今晚到明晨就會減弱為熱帶性低氣壓。周末起和下周一有兩波東北季風接力，其中下周一將明顯變天，北東轉濕涼。

康芮颱風已減弱為輕颱，暴風圈縮小，且逐漸遠離，氣象署上午11時30分解除陸警，下午14時30分再度解除海上警報。由於康芮輕颱強度有持續減弱趨勢，氣象署預估今深夜康芮將減弱為熱帶性低氣壓。

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氣象署表示，據最新資料顯示，第21號颱風過去3小時強度減弱，目前中心位在馬祖北北東方，向東北移動，對台灣北部海面威脅已解除。

回顧康芮颱風的「一生」，朱美霖說明，康芮颱風10月25日生成，逐步朝台灣接近，10月29日下午17：30氣象署發布海警，10月30日上午05：30發布陸警，10月31日下午13：40康芮颱風中心登陸台東縣成功鎮，10月31日傍晚18：40雲林麥寮出海，11月1日下午14：30解除海上警報，康芮登陸後為花蓮、宜蘭帶來明顯風雨，花蓮降雨較持續性，各地也出明顯風雨，康芮颱風為1958年以來最晚以強颱強度登陸的颱風。

▲▼康芮颱風和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風對台灣影響。（圖／氣象署提供）

根據氣象署統計，康芮颱風讓花蓮天祥出現1232.5毫米累積雨量，宜蘭鴛鴦湖也出現1203.5毫米累積雨量，台中審馬陣累積雨量高達1035毫米。

颱風中心地區也出現強風豪雨，各地都帶來明顯風雨，朱美霖說明，蘭嶼、綠島強風出現17級以上，台東豐濱也有17級以上強風，長濱、成功、東吉島則有14到16級，全台普遍都有10級以上強風。

▲▼康芮颱風和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來天氣方面，朱美霖表示，未來一周大致有兩波東北季風，周末為第一波東北季風，桃園以北、東半部有降雨，中南部山區有午後雨；第二波東北季風將於下周一到下周四報到，台灣附近東北風增強，桃園以北、東半部降雨增多，中南部午後雷陣雨為主，下周五東北季風減弱。
 

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