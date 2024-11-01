無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

▲號稱內湖科技園區交通大動脈的「堤頂大道」傳出災情，多達21顆路樹因不敵強風傾倒在車道上。（圖／三立新聞網提供，下同）

文／CTWANT

昨（10月31日）登陸台灣不久後，隨即快閃從雲林麥寮出海，雖然僅短暫停留5小時，但猛烈風勢及暴雨仍重創各地，路樹倒塌、落石坍方災情不斷，號稱內湖科技園區交通大動脈的「堤頂大道」，今（1日）凌晨也傳出災情，多達21顆路樹因不敵強風，紛紛橫躺車道上。對此，有網友目睹「無名英雄」清掃路樹的身影，感動直呼「真的謝謝你！」

康芮颱風挾帶狂風暴雨肆虐過後，內湖分局文德派出所員警漏夜巡查路況時，發現內湖科技園區「交通大動脈」堤頂大道，共有21處出現路樹倒塌災情，多個交通路段受阻中斷，由於堤頂大道通勤車流量龐大，為避免上班尖峰時段受到影響，7名員警立即投入搶災行動，花費近3小時才將多數路樹移除，讓民眾今早能順利通車。

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▲有網友目睹「無名英雄」清掃路樹的身影，讓他感動到熱淚盈眶。（圖／擷取自Facebook／路上觀察學院）

對此，一名網友也在臉書社團「路上觀察學院」曬出照片，分享無名英雄默默付出的身影，發文感性透露「剛聽到這位先生說『體力用盡』後，繼續清除路邊樹枝（我眼眶紅），身為台北市民真的謝謝你！」從畫面中可見，一名疑似公園管理處的員工，正坐在圍樹的矮牆上休息，一旁還有棵傾倒在路邊的樹木，背影看上去相當疲倦。

貼文曝光後，網友紛紛留言直呼，「超級英雄的背影」、「向市民的英雄致敬」、「第一次看路觀看到眼眶濕濕的」、「感謝颱風天默默付出的英雄們」、「辛苦了，謝謝無名英雄！」

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