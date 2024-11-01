　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

颱風過後災情慘！無名英雄清路樹「突脫口1句」…他眼眶紅了

▲號稱內湖科技園區交通大動脈的「堤頂大道」傳出災情，多達21顆路樹因不敵強風傾倒在車道上。（圖／三立新聞網提供，下同）

文／CTWANT

昨（10月31日）登陸台灣不久後，隨即快閃從雲林麥寮出海，雖然僅短暫停留5小時，但猛烈風勢及暴雨仍重創各地，路樹倒塌、落石坍方災情不斷，號稱內湖科技園區交通大動脈的「堤頂大道」，今（1日）凌晨也傳出災情，多達21顆路樹因不敵強風，紛紛橫躺車道上。對此，有網友目睹「無名英雄」清掃路樹的身影，感動直呼「真的謝謝你！」

康芮颱風挾帶狂風暴雨肆虐過後，內湖分局文德派出所員警漏夜巡查路況時，發現內湖科技園區「交通大動脈」堤頂大道，共有21處出現路樹倒塌災情，多個交通路段受阻中斷，由於堤頂大道通勤車流量龐大，為避免上班尖峰時段受到影響，7名員警立即投入搶災行動，花費近3小時才將多數路樹移除，讓民眾今早能順利通車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

颱風過後災情慘！無名英雄清路樹「突脫口1句」…他眼眶紅了

颱風過後災情慘！無名英雄清路樹「突脫口1句」…他眼眶紅了

▲有網友目睹「無名英雄」清掃路樹的身影，讓他感動到熱淚盈眶。（圖／擷取自Facebook／路上觀察學院）

對此，一名網友也在臉書社團「路上觀察學院」曬出照片，分享無名英雄默默付出的身影，發文感性透露「剛聽到這位先生說『體力用盡』後，繼續清除路邊樹枝（我眼眶紅），身為台北市民真的謝謝你！」從畫面中可見，一名疑似公園管理處的員工，正坐在圍樹的矮牆上休息，一旁還有棵傾倒在路邊的樹木，背影看上去相當疲倦。

貼文曝光後，網友紛紛留言直呼，「超級英雄的背影」、「向市民的英雄致敬」、「第一次看路觀看到眼眶濕濕的」、「感謝颱風天默默付出的英雄們」、「辛苦了，謝謝無名英雄！」

延伸閱讀
新婚被下馬威「不要常回娘家」　人妻才生完…公婆秒嗆聲：可以上班了
伸港陳小妹留一口氣等道別...阿嬤見小手反握「以為奇蹟來了」　10分鐘後撒手人寰
鄰居訂12箱礦泉水「要求搬上4樓」　他開門見這幕笑了：送貨員的報復

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
腰斬！　這檔ETF配息再創新低
颱風太恐怖！測速照相被吹到秀逗　94車綠燈竟被拍
王定宇批劉德華「媚共藝人」　陸委會主委：經查「無傷害台灣言論
颱風天騎車買晚餐爆頭亡...母、妹緊牽彼此忍悲現身
康芮狂風吹翻鐵梯！　桃園男摔死
獨／日本免稅改制時間曝光　透明紅袋將廢除
每人平均分4.8萬！　新制勞退賺6152億元
快訊／颱風環流甩雨彈　3縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

玉米、稻米全倒！康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

台鐵西部恢復正常行車了　北迴線提早16時搶通、花東線18時通車

快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

快訊／康芮颱風環流甩雨彈「3縣市大雨特報」

康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

睡覺不能關房門　半夜目睹男友媽「進房做1事」！妹子嚇逃

盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

康芮為石門水庫帶來1.61億公噸水量　已停止洩洪改為排洪放水

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

GD曾想放棄音樂：搞不清自己是誰　轉念放鬆「就算面相變了也很好」

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

玉米、稻米全倒！康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

台鐵西部恢復正常行車了　北迴線提早16時搶通、花東線18時通車

快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

快訊／康芮颱風環流甩雨彈「3縣市大雨特報」

康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

睡覺不能關房門　半夜目睹男友媽「進房做1事」！妹子嚇逃

盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

康芮為石門水庫帶來1.61億公噸水量　已停止洩洪改為排洪放水

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

Miu Miu聯名NB穆勒鞋、Joie水餃包可愛破表！Holiday系列話題款一次看

邊玩手機邊充電！泰12歲少女「不小心睡著」觸電身亡　嘴角冒血

新吉工業區廠協會全力挺消防　捐贈南消第六大隊訓練專用無人機

相驗結果曝光！北市騎士遭電線桿「重砸頭部」倒地　頭骨骨折亡

中橫便道超慘！溪水路面汪洋一片　怪手過不去...道路全斷畫面曝

神級炒麵Indomie營多麵攜手NewJeans擔任全球品牌大使　共創青春活力新形象

媽花3000元買圍欄組裝半天　馬爾濟斯為玩具「一秒越獄」

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

9.8萬受益人注意！月月配00936配息0.05元　創下新低

服務業缺工！許舒博再呼籲引進外籍移工　放寬僑外生限制

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

妻生下女兒認了「是一夜情」！綠帽夫1原因選擇原諒

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

台北市有沒有停班課？他揭蔣萬安「宣布藏1亮點」

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

更多熱門

相關新聞

桃園工人維修鐵捲門出意外　摔落3m送醫不治

桃園工人維修鐵捲門出意外　摔落3m送醫不治

桃園觀音區國建三路昨（31日）發生一起工安意外，一名47歲泰籍移工爬上鐵梯維修鐵捲門時，鐵梯疑遭康芮強風吹倒，從高處跌落後送醫不治。

康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

康芮強風豪雨釀民眾傷亡財損　議員籲北市府適當補償民眾

康芮強風豪雨釀民眾傷亡財損　議員籲北市府適當補償民眾

快訊／康芮颱風環流甩雨彈「3縣市大雨特報」

快訊／康芮颱風環流甩雨彈「3縣市大雨特報」

關鍵字：

颱風路樹無名英雄內湖交通大動脈

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面