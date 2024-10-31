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康芮颱風登陸！菜農搶收供過於求　雲林二崙批發菜價回跌

▲今日風大雨小，雲林二崙、西螺等蔬菜產地均可見網室菜農出動搶收。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今日風大雨小，雲林二崙、西螺等蔬菜產地均可見網室菜農出動搶收。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

今年颱風接連來襲，居高不下的菜價前陣子終於逐漸回穩，康芮強颱再度來襲，民眾的預期心理讓菜價再度回漲，但今（31日）強颱登陸菜價又回跌。雲林二崙鄉農會共同運銷今天仍持續供貨，農會指出，相較颱風來襲前，因到貨量增加，菜價受影響反而下跌。

▲今日風大雨小，雲林二崙、西螺等蔬菜產地均可見網室菜農出動搶收。（圖／記者王悉宇翻攝）

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▲程姓菜農表示，颱風過境帶來風雨對作業多少都會有影響，就怕大雨下來，菜葉打壞、泥土過度濕潤造成潰爛等受損，影響賣相與收成。（圖／記者王悉宇翻攝）

二崙鄉農會共同運銷場今日持續批發出貨到全台各大拍賣市場，根據農會統計，從10月25日起運輸量91公噸、均價為每公斤33.2元，至昨日到貨量達101公噸、均價47.8元，到今天貨量再成長為109公噸，但均價則下跌至29元。農會指出，今年下半年度凱米、山陀兒到今天的康芮颱風接連來襲，使蔬菜生長環境不穩定，直到前幾天才逐漸恢復供貨順暢。在連日漲價之後，二崙鄉農會分析，除了到貨量增加外，承銷商多日進場搶購，大多數菜商尚有庫存，使市場呈現疲乏，因此價格才會下跌。

西螺果菜市場零售交易價反而上揚，儘管到貨量暴增到近千公噸，比上周每天6、700公噸，增加多達5成左右，但蔬菜平均價仍從每公斤40元漲至43元。

今日風大雨小，雲林二崙、西螺等蔬菜產地均可見網室菜農出動搶收，程姓菜農表示，颱風過境帶來風雨對作業多少都會有影響，就怕大雨下來，菜葉打壞、泥土過度濕潤造成潰爛等受損，影響賣相與收成；廖姓農表示，今天凌晨2時開始又再雇工「拼暝工」搶收，光是今天就收了50籃運到市場。

▲今日風大雨小，雲林二崙、西螺等蔬菜產地均可見網室菜農出動搶收。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今日風大雨小，雲林二崙、西螺等蔬菜產地均可見網室菜農出動搶收。（圖／記者王悉宇翻攝）

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