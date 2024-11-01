雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

記者王悉宇／雲林報導

康芮颱風強襲全台，台電公司雲林區營業處指出，截至今上午10點統計縣內曾經停電戶數4萬1551戶，目前尚有6千餘戶停電中，已投入大量人力搶修，加速恢復供電。今日恢復上班上課，部分學校傳出停電情形，文光國小老師搬出大鼓，「停電不停課」用鼓聲代替上下課鐘聲。

▲口湖鄉文光國小老師搬出大鼓，「停電不停課」用鼓聲代替鐘聲。（圖／記者王悉宇翻攝）

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雲林縣部分校園傳出零星災情，縣府教育處上午統計，鹿場、文光、山峰、麥寮、建陽、林厝國小、古坑國中小等7校陸續復電中，有37校樹木傾倒、23校建物有災損等亦持續回報，另外，縣內各校供應營養午餐部分則無虞。

▲古坑國中小昨天起開始停電，但由於學校電力系統不同，教室內智慧黑板、電扇有電。（圖／記者王悉宇翻攝）

口湖鄉文光國小上午停電，校長蔡子平表示，早上老師先用手動方式將鐵門捲起讓學生順利進入教室，不過現在停電，無法開啟電燈及智慧黑板，老師先以傳統方式教課，至於學校鐘聲也改用打鼓方式，但希望能夠盡速復電。 古坑國中小昨天起開始停電，但由於學校電力系統不同，教室內智慧黑板、電扇有電，但電燈無電，學生只能「摸黑」上課。

▲口湖鄉文光國小上午停電，早上老師先用手動方式將鐵門捲起讓學生順利進入教室，無法開啟電燈及智慧黑板，以傳統方式教學。（圖／記者王悉宇翻攝）