康芮強風登台！雲林災情累計168件　張麗善檢視防災措施

新北市新店區福民公園31日下午1時許，一棵大樹承受不住康芮颱風颳起的強陣風，連根拔起倒塌，扯斷旁邊的電線，電線桿被拉扯再砸到停在路旁的2部小客車，造成車輛前擋風玻璃碎裂、車頂凹陷，3根電線桿斷成2截，路燈、變電箱掉到地面，警消獲報到場拉起封鎖線，並通知台電人員到場協助緊急處置，幸好沒有壓傷路人。