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康芮強風登台！雲林災情累計168件　張麗善檢視防災措施

▲雲林縣消防局統計截至15時共累計168件災情通報，縣長張麗善檢視防災措施。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣消防局統計截至15時共累計168件災情通報，縣長張麗善檢視防災措施。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

康芮颱風暴風範圍範罩台灣，雲林縣長張麗善今（31）日上午會同立委張嘉郡、丁學忠前往土庫、崙背、斗南等鄉鎮視察防汛、防災工程。張麗善表示，河川水系治理非一朝一夕就能完成，更須民眾全力配合。尤其部分工程可能會徵收到民地，請地方人士大力協助，早日取得用地，早日完成工程。

▲雲林縣消防局統計截至15時共累計168件災情通報，縣長張麗善檢視防災措施。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣今日上午平均風力6至8級，並出現9級以上強陣風，最大陣風12級；消防局統計截至15時共累計168件災情通報，其中134件為停電、電線脫落等事件，其餘為零星路樹倒塌、號誌掉落等情況，幸未有人員傷亡。

▲雲林縣消防局統計截至15時共累計168件災情通報，縣長張麗善檢視防災措施。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長雲林縣長張麗善指出，7月底凱米颱風造成雲林縣嚴重淹水災情，縣府除搶險救災外，也記取教訓，針對區內水系治理通盤檢討，也爭取25條水系治理工程、約47億治理工程經費，目前都在規劃設計中，透過統合性水系治理，保護民眾生命財產安全，家園免於水患之苦。
 
張麗善表示，要特別感謝立委張嘉郡、丁學忠在中央極力替雲林發聲，爭取治水經費。像今天視察的有才寮大排土堤治理工程、舊虎尾溪治理等(含用地費)約4.46億經費，能夠紓解土庫、褒忠地區水患，感謝兩位立委協助爭取。

▲雲林縣消防局統計截至15時共累計168件災情通報，縣長張麗善檢視防災措施。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲張麗善表示，要特別感謝立委張嘉郡、丁學忠在中央極力替雲林發聲，爭取治水經費。（圖／記者王悉宇翻攝）

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