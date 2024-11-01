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康芮強風豪雨釀民眾傷亡財損　議員籲北市府適當補償民眾

▲▼康芮強颱襲台 台北市強風 吹倒路樹 壓垮飲料店招牌 遮雨棚 民生東路五段。（圖／記者屠惠剛攝）

▲康芮颱風在台北市吹起11級陣風，吹倒不少路樹壓垮鄰近飲料店招牌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

康芮颱風席捲全台，儘管昨晚已離台，但過程中強大風勢以及劇烈降雨仍帶來不少災害。民眾黨台北市議員林珍羽表示，依現行規定，若颱風造成路樹、路燈等公共設施損壞而導致民眾死亡或受傷、財產損失等，會因判定為天災而得不到保險賠償，呼籲市府不論是天災或市府管理過失，若公共設施造成市民生命、身體、財產的損失，都應該建立制度並編列預算，給予適當的補償與賠償。

林珍羽表示，康芮颱風過境，台北市超過十級陣風肆虐下，有超過2000顆路樹被吹倒，造成交通中斷，也有部分車輛遭傾倒路樹損壞，機車騎士被吹倒的電線桿壓中身亡；此次造成北市1死83傷，目前市府各單位正加速處理中，儘速恢復整潔安全的通行環境。

林珍羽指出，依目前規定，如果是颱風造成路樹、路燈等公有設施損壞，如果造成民眾死亡、受傷，或是財產損失，因為定調為天災，通常得不到保險賠償，就算聲請國賠，因為必須「公有公共設施設置管理有欠缺，造成損害」，依照往例也都難以成功，民眾只能自認倒楣。

「呼籲蔣萬安市府，行政機關本負責公設設立與維護，公有設施毀損的原因是否因為颱風造成，道義上本該就要負起民眾損失的責任。」林珍羽表示，目前市府雖編有第二預備金，可以針對災後重建等緊急需求提供財源，但並沒有公有公共設施造成民眾損失之賠償。

林珍羽認為，颱風雖屬天災，然而公共公有設施既為市府所設，不論是否天災，市府也應該對北市公共設施損壞造成的民眾損失予以補償，而不能讓民眾自負責任，讓人民加重負擔。

林珍羽要求北市府，應立即啟動府級災後應變小組，針對公共公有設施不論是否屬於天災或市府管理有無過失，若造成市民生命、身體、財產的損失，都應該建立制度並編列預算，給予適當的補償與賠償。 

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