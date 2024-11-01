康芮狂風吹翻鐵梯！桃園工人維修鐵捲門出意外　摔落3m送醫不治

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園觀音區國建三路昨（31日）發生一起工安意外，一名47歲泰籍移工爬上鐵梯維修鐵捲門時，鐵梯疑遭康芮強風吹倒，從高處跌落後送醫不治。





▲桃園泰籍移工颱風天修鐵捲門發生意外身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

康芮颱風以強颱之姿撲台，各地強風豪雨且陸續傳出災情。消防局指出，10月31日15時36分接獲報案，觀音區國建三路發生摔落事故，當場後救護人員給予泰籍移工頸圈、長背被、清洗傷口、包紮止血等救護處置，隨後送往聯新醫院，急救後不治身亡。

據了解，該名泰籍移工是因工廠鐵捲門故障，搬鐵梯爬上高處維修馬達，鐵梯疑遭康芮強風吹倒從約3公尺的高度墜下，至於詳細事故原因仍待釐清。

本次康芮颱風統計至今上午，共造成全台2人死亡、515人受傷。死亡個案分別為南投合歡山台14甲線昨中午發生的事故，一棵路樹遭瞬間強風吹垮砸中小貨車，導致車頭變形爛毀、副駕的57歲女乘客重傷宣告不治；另一案則發生在昨天晚間近8時，北市內湖一名48歲的羅姓騎士騎車外出買晚餐，於文德路22巷瑞德公園旁遭路樹倒塌壓垮的電桿擊中，頭部破裂重傷不治。

此外，新北市中和區昨夜傳出一名男子颱風天在自家維修屋頂，卻不慎墜樓殞命事故，則未列入災情死亡統計。桃園泰籍移工尚未確定是否與強颱康芮有關聯。