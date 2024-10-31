康芮強襲！雲林尚有3000戶停電　台電動員200人應變搶救

▲雲林截至下午1時止，轄區內累積曾停電戶數近8千戶，目前仍有3千多戶停電。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

強颱康芮今(31)日13時40分在台東成功登陸，成為史上首個10月下旬登陸強颱，全台出現明顯風勢和雨勢，截至今日下午1時止，轄區內累積曾停電戶數近8千戶，目前仍有3千多戶停電，主要停電區域集中在褒忠、台西、口湖、西螺、虎尾、四湖、等鄉鎮，台電持續派員搶修中。

台電雲林區處指出，中央氣象署於昨日發布陸上颱風警報，為防止強颱康芮可能帶來停電事故，已先進行預防性礙子清洗、樹木修剪，減少樹木碰觸及毀損線路，並針對地勢較低窪的變電所做好擋水措施、完成抽水機測試、變電所活線礙掃等，以預防及減輕颱風帶來的影響及災害。

▲停電的便利商店內也是一片漆黑。（圖／記者王悉宇翻攝）

今日上午7時成立「緊急應變小組」，整備自有人力及承攬商逾200多位工程人員、出動機具昇空車35輛、吊臂車19輛，一般工程車85輛，全力戒備待命。停電發生時，將主動派員搶修，民眾亦可透過台電網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，即可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，若不便使用網路，可撥打台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話(05-5323927)。

雲林區營業處提醒，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，請遇到停電狀況民眾多多體諒。

▲台電雲林區處今日上午7時成立「緊急應變小組」，整備自有人力及承攬商逾200多位工程人員、出動機具昇空車35輛、吊臂車19輛，一般工程車85輛，全力戒備待命。（圖／記者王悉宇翻攝）