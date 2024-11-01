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潛水教練溺死驚悚過程曝光　「全身抖動沉池底」8分鐘才被發現

▲台中潛水教練突全身抖動沉入池底，8分鐘後才被發現搶救仍告不治。（圖／ETtoday資料照）

▲台中潛水教練突全身抖動沉入池底，8分鐘後才被發現搶救仍告不治。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市擔任潛水教練的28歲洪姓男子，10月31日下午2點和7名同是潛水教練前往北屯區一家游泳訓練中心自主訓練，才練習1小時，洪男突然全身抖動1、2下，身體就沉入池底，大約8分鐘後，被1名游過身邊的教練發現，雖然緊急拉起CPR，送醫仍不治，家屬悲痛說「非常意外」，警方已對7名教練、1名負責開門的工作人員進行偵訊，至於詳細死因有待檢方相驗釐清。

洪男住在台中，在屏東一家潛水中心當教練，昨天颱風天，台中游泳訓練中心依規定休館未開放，但洪男等8名教練早在今年3月，就已簽訂借用場地契約，每次借用約2-4小時，加上比賽在即，請求泳訓中心開放讓他們練習。

8名教練各自在不同泳道練習，1個小時後，洪男不知什麼原因，全身突然抖動1、2下，然後就直接沉入2公尺深池底，直到有名教練游過洪的身邊，驚覺洪男竟躺在池底，趕緊將他拉起提供純氧、AED和CPR，並且送往慈濟醫院救治，但仍回天乏術。

教育局表示，有關颱風天休館仍開放該潛水團體使用、發生意外溺水死亡重大事件，已要求相關單位針對違約事件，盡速依委外促參契約辦理。

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