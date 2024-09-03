東山高中國中部超收139名學生　校長與教務主任各罰50萬元

▲東山高中國中部爆超收爭議，校長和教務主任各罰50萬元。（圖／取自校方官網）

記者楊惠琪／台北報導

台北市私立東山高中國中部日前爆發超收爭議，139名學生已領到學校制服、繳交畢業證書，且暑假作業寫到一半，卻突然被通知沒學校可念。北市教育局將學校校長、教務主任送交私校諮詢會議處，兩人各重罰50萬元，創下私校違規招生，經辦人員挨罰的首例；至於139名學生均已安置至其他學校就讀。

東山高中國中部今年6月爆發招生超收爭議，因龍年入學效應，國一新生人數大增，校方沒有掌控好入學人數，導致超收139名學生，轉而向教育局請求臨時增班，但於法無據被打回票，讓139名原已被錄取學生，被迫安置到其他學校就讀。

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台北市教育局召開私校諮詢會追究校方疏失，依據私校法第80條規定，學校辦理各項公開招生，有違反招生相關法規或其他影響招生事務之公平，可對校長、主辦與經辦相關業務人員開罰30萬元以上150萬元以下罰鍰，裁罰結果近日出爐，對校長、教務主任兩人分別裁罰50萬元，這也是北市私校違規招生首度有個人挨罰的案例。

至於為何沒有祭出減招處分，北市教育局說明，因超收學生尚未實際入學，也考量地區就學需求，為了不影響未來學生的就學權益，因此僅對學校人員祭出個人懲處，近日就會將正式裁處書送交學校，要求在期限內繳清罰款。

北市教育局進一步指出，為避免日後類似情況發生，將以通案處理，要求所有私校在優先入學、甄選入學等各招生階段，都要提報名冊到教育局，以便掌控新生人數，避免再有超收爭議發生。