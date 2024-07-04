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10萬換保證入學？　東山高中驚傳掮客「賣」名額

近期台北市私立東山高中國中部超收退生案引發爭議，6月27日台北市議員鍾沛君（右3）、新北市議員江怡臻（左4）與受害家長聯合招開記者會，控訴其中不公。（圖／報系資料庫）

▲近期台北市私立東山高中國中部超收退生案引發爭議，6月27日台北市議員鍾沛君（右3）、新北市議員江怡臻（左4）與受害家長聯合招開記者會，控訴其中不公。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市東山高中附設國中部近期爆出超收7年級新生爭議，參與報考的2,000多名學生原有近800人被通知報到，不料劇情卻急轉直下，其中139名學生後來竟收到校方以「成績」篩選為由剔除，然而各名校招生作業已經額滿。一名家長向本刊爆料，她在6月間就接到一名自稱「東山校友會」男子來電，聲稱近期校方將刷掉一波入學者，只要樂捐家長會新台幣10萬元，就能安然入學，當時直覺是無稽之談，不料卻真的收到「超收通知」無法入學，令人不得不懷疑其中真偽。

據了解，在2019年實施「108課綱」12年國教後，各地高升學率的私校就學人數居高不下，加上2023年底新北市「國三生割頸案」更是推波助瀾，不少家長都想把孩子送到管教相對嚴格的私中去唸書。

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東山高中一直是北市升學率數一數二私立名校，2023年考上47名台大生，其中包含11名台大醫學系學生，傲人成績羨煞各界，不少人為了卡位升大學前的6年學程，因而從孩子國小畢業便提前布局。不少家長自孩子小六升國一便趨之若鶩卡位報名。以2024年來說，3月報名時就吸引超過2,000人報考，當時號稱僅錄取500多人，打出錄取率不到2成，報考學生一窩蜂的排隊畫面也成了學校宣傳利器。

L太太回憶說，六月中旬她在家裡頭接到一通電話，電話那頭的一名中年男子的口音，開宗明義就直言「接下來會有超過百位錄取生會被東山高中刷下」，如果長家真的有意就孩子讀東山，就透過特殊管道牽線到家長會，前提是要捐獻10萬元給家長會，搶先取得家長會籍，便保證孩子能安全當個「東山人」。

L太太氣憤表示，更扯的是對方直接就說出孩子的「全名」，令她相當震驚，雖然個人當時是一頭霧水，但認為都已經辦理報到、繳納22,000元註冊費、制服也套量了，甚至怕孩子趕不上課業進度，暑假作業也盯到快完工，壓根兒不認為有何問題，直覺對方是詐騙集團，便掛斷對方電話。

東山高中國中部百餘名家長抗議，已經繳納新台幣2.2萬元購買新書與制服，卻臨時收到無法錄取通知，實在令人措手不及。圖為COVID-19疫情期間，東山高中遠距教學，教室空蕩蕩一景。（圖／翻攝自東山中學臉書）

▲東山高中國中部百餘名家長抗議，已經繳納新台幣2.2萬元購買新書與制服，卻臨時收到無法錄取通知，實在令人措手不及。圖為COVID-19疫情期間，東山高中遠距教學，教室空蕩蕩一景。

弔詭的事情來了，沒想到對方的「預言」應驗了，隔周的6月21日當天她就收到東山聲稱因超收，導致已完入學手續的孩子無法如期錄取的通知，郵件裡還搭配一張44,000元支票，全家人頓時傻眼，馬上找轉校想把事情塵埃落定，卻發現自家萬隆地區附近的景興國中、景美國中等校早已額滿，其餘口碑不錯的私立學校更無機會。直到30日受訪，都還不知道「下家」在哪，孩子心情低落，整天暮氣沉沉「連最愛的游泳都沒心情去」。

L太太說，雖然也不是非東山不唸，但若當時自己真的捐助了10萬元，這筆錢真的會進入東山家長會支援校內使用？捐了之後真的會保證保留名額？在教育局核定生額固定的狀況下，若保留了自家孩子，那誰家的孩子會倒楣被踢出？一切猶如「換子成龍」戲碼，讓還有2名孩童在國小中低年級讀書的L太太直言「不玩了，弟弟妹妹就就近公校唸一唸吧」。

屏東大學教育行政研究所所長劉鎮寧分析，2024適逢龍年生的孩子入國中，母群體本來就較前幾年多，而家長傾向讓孩子就讀私中，過去不外乎是「望子成龍」的競爭需要，近期又因為校園不少社會事件，在媒體渲染之下加深了群體恐懼，考量點變成了最基本的安全需要，再加上多年來家長工作忙碌，對108課綱有疑惑，這時私中依此為號召，往往促成不少家長埋單。

東山高中升大學成績斐然，2023年便有11名台大醫學系錄取生，吸引不少國中家長，自七年級便讓孩子卡位，打算待6年拚好大學。（圖／翻攝自東山中學臉書）

▲東山高中升大學成績斐然，2023年便有11名台大醫學系錄取生，吸引不少國中家長，自七年級便讓孩子卡位，打算待6年拚好大學。

對此，東山高中發言人秘書遲未回覆，教務主任張師豪則強調，一切是依照當初考試原始成績，過濾出139名測驗成績沒那麼高的學生，經查沒有任何「家長會」、「校友會」等成員兜售，學校也沒有相關制度，呼籲外界不要上當破財，也再次為超收釀成的就學人球風暴，表達歉意。

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