東山高中遭爆「捐10萬換保證入學」　校方駁斥：絕無此事

▲外傳「10萬換保證入學」，東山高中鄭重澄清絕無此事，並保留法律追訴權。（圖／取自校方官網）

記者許敏溶／台北報導

台北市私立東山高中國中部日前爆發超收139名學生爭議。今天更有媒體報導，傳出只要樂捐家長會新台幣10萬元，就能安然入學。東山高中今（4日）發出聲明，強調決無此事，校方將保留法律追訴權。

台北市議員鍾沛君等人日前召開記者會，指東山高中國中部超收139名學生，不少新生已領到學校制服、繳交畢業證書，且暑假作業寫到一半，卻突然被通知沒學校可念。東山高中卻只有單方面寄出包含2.2萬元註冊費在內的4.4萬元賠償，受影響新生家長更痛訴校方從4月至6月的不積極作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天再有媒體報導，指接獲家長爆料，在6月間就接到一名自稱「東山校友會」男子電話，聲稱東山將會刷掉一波入的學生，但只要樂捐家長會10萬元，就能安然入學。該名家長表示，當時直覺是無稽之談，但日前收到東山的「超收通知」無法入學時，才想起當時事件，不得不懷疑其中的真偽。

對此，東山高中今天發出聲明，針對近日媒體報導有關「10萬換保證入學」一事，「鄭重澄清絕無此事」，校方將保留法律追訴權。

▲東山高中表示，絕對沒有10萬換保證入學，校方保留法律追訴權。（圖／記者許敏溶翻攝）