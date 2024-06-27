作業寫一半突得知未錄取　東山高中超收！校長驚回：想不到這麼想讀

▲台北市議員鍾沛君、新北市議員江怡臻「東山國中超收出大包，新生暑假作業寫一半才被通知沒得唸」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市私立東山高級中學國中部爆發超收139名學生爭議，造成新生已經領到制服、繳交畢業證書，且暑假作業寫到一半，才突然被通知沒學校可唸，東山高中卻只單方面寄包含2萬2註冊費在內的4萬4元賠償，彷彿是在羞辱人。受影響新生家長27日出面痛訴校方從4月至6月的不積極作為，而東山高中校長陳麗美卻語出驚人稱「單方面一廂情願」以為學生自然會退，才導致此案發生。

台北市議員鍾沛君、新北市議員江怡臻27日下午於台北市議會召開「東山國中超收出大包，新生暑假作業寫一半才被通知沒得唸」記者會，並邀請受到影響的新生家長到場說明原委，還有東山高中校長陳麗美、東山高中教務主任張師豪，以及台北市教育局、新北市教育局與會。

但面對實際受到影響的學生數，從記者會開始時稱142位、校長稱138位，一直到北市教育局稱東山說139位（台北市70人、新北市69人），數字至今都無法兜起來，校方更是在記者會結束後快速奔離現場。

鍾沛君先是列出該案的時間序，3月9日學生進行考試，3月11日放榜通知「正取」，3月16日學校要求到校繳交2萬2000元確認就讀意見，5月26日新生報到量校服、確認校車、領取制服與暑假作業，6月21日上午通知「超收無法就讀」。

江怡臻也說明，儘管該間學校在台北市文山區，但新北市也有非常多孩子希望就讀，很多孩子家長放棄原本排很久的額滿國中，選擇到東山高中國中部就讀，並於3月收到放榜通知「正取」，依新北市程序在6月20日完成各個國中新生報到作業，「但沒想到隔天6月21日，卻有這麼多家長收到東山通知『超收無法就讀』，本來『正取』變『踢出學校』。」

江怡臻透露，自己知道有些小朋友有好幾年讀書計畫，就是要進入夢想中的學校，希望東山高中拿出最高誠意，不要糟蹋學生家長，以及說明未來招收計畫。

而受影響新生的余姓家長代表提及，此事情不叫「超收」，而叫「詐欺」事件，孩子遭受許多不公正對待，認為這上百名學生安排，不應該由教育局或東山校方單方面決定，要求回到當初東山告知正式錄取狀況，讓家長自由決定是否能回到東山原班繼續就讀，並保障孩子不會因此受到差別待遇。

余姓家長代表指出，關於如何篩選出被剔除的學生，有家長聽說考180分被篩除、170分卻沒事，且有被剔除的孩子分數達到數科A班標準，也有人在6月中接到老師詢問樂器專長電話，「這些孩子真的是你們口中『本來就沒達到錄取標準』的人嗎？」

受影響新生的吳姓家長也於現場拿出孩子寫到一半的暑假作業、制服與校方信件等資料，表示小孩從3月接到錄取通知後，就認為自己是東山的一份子，「大家想想一個12歲小朋友，從3月到6月21日接到電話前，都認為自己是東山的一份子，並把這一切當成最心愛的東西，結果現在變成什麼？」

吳姓家長哽咽地說，6月21日接到東山通知「無法就讀」時，小孩正在家中寫暑假作業，「我們跟他講了之後，他當然有很多失望、痛哭，下午我們跟他講了，但他晚上還是繼續在寫暑假作業，因為他覺得一間學校不可能這麼沒有誠信、應該還有希望，那想請問一個12歲小孩都知道如何誠信，為什麼一間學校卻不知道誠信？」

吳姓家長指出，昨天收到了一張東山寄來的支票與信件，支票是4萬4000元，裡面還包括家長支付的2萬2000元註冊費，以及另外2萬2000元是「東山以為和解的和解金」，信件上寫「寄上退費及和解賠償金如附件匯票」，「請問我有跟你和解嗎？我有誤解法律意思嗎？法律意思是雙方和解，我才沒有跟你和解！」

吳姓家長喊話，希望東山要跟每個家長達成和解，也希望教育局盯著東山高中的和解程度，等到所有家長簽名認同和解，才算真正和解。隨後，吳姓家長也將孩童的制服扔至校長陳麗美桌前，直言「這制服可以還給校長，校長可以帶回去了！」

而東山校長陳麗美與教務主任張師豪也於現場鞠躬致歉。陳麗美表示，因為今年招生人數沒掌握好導致超收，真的很對不起支持東山的家長，以及一個個開心被招進來的小孩，「當時教育局也跟我們說，因為法規規定不可超收，但我們那時候知道今年龍年關係，我們沒辦法⋯家長對東山期待也很高，所以也都留在學校，那為什麼一直拖到最後，最主要是我們很不捨那些孩子不能留在東山，所以也努力很久到最後實在沒辦法。」

由於教育局曾於4月中旬、6月初告知東山不能超收學生，但東山直至6月20日才通知家長。被問到為什麼早在4月就知道違法，卻拖到6月才告訴家長？陳麗美回應，「或許是我們單方面的一廂情願，我們也是希望說，還是繼續努力到最後，真的最後第二次協商沒達成共識，我們才放棄，因為我們想不到小孩真的很想要讀東山，所以還是很努力做這一塊，當然因為法令關係，就是我們的錯。」

面對陳麗美自稱「單方面一廂情願」、「還是很努力」的語出驚人言論，現場媒體不斷質疑，究竟是做了何種努力，讓孩子暴露在沒學校可讀的風險下？陳麗美稱，「因為我們在過程當中有幾個階段，就是孩子們要到學校來，我們想說⋯當然那時候教育局有說強制要退，可是我們是用比較自然的方式，就是他們不想讀東山的自然會退⋯我們就是沒把這個狀況掌握好，沒想到我們家長一直要留在東山的意願這麼強，所以才導致這樣。」

只見校方言論越來越誇張，甚至說出「沒想到家長留在東山意願這麼強」等說法，現場媒體痛批，看來校方也沒積極處理？而陳麗美一度沈默將近5秒，媒體再問「這是默認嗎？」陳麗美又說「不是，我們是一直努力到最後」、「那方式就是沒辦法勸退到很多⋯我們用的那個方法就是報到時間超過則無法再收，或是沒按照一些規定來的我們也不收。」

隨後，有媒體質疑，這是否代表認為教育局最終會答應增班，才會一直沒有積極作為？陳麗美才終於坦承「對，我們一直很想努力這樣。」

但台北市教育局強調，4月16日第一次被校方通知可能有部分學生超收，教育局就告知「14班每班45人、招收共630人，絕對不可能容許有超收人數」，並要求校方通知家長超收；後來校方6月初又自稱願意接受處罰，例如3年不招收轉學生、願意明年減收，以及個人願意接受懲處等，但教育局也有通知「這3個都不是現階段可以增班的理由，核定招生數就是630人。」

台北市教育局說明，目前東山上週提供給北市超收人數是142人，後來名冊整理好是139人，依照《國民教育法》規定，國民中學是依照居住地所設的學區分發，台北市學生若在第一階段台北市公立國中分發時，有到學校去排序審查申請，不通知已經錄取，但因為東山告知錄取，進而未到公立國中參加報到者，北市會盡力協助該批學生在原校就讀。

台北市教育局說，如果是額滿學校，當初沒報到也沒申請，就跟其他一般市民一樣要依照改分發，從家長填的志願序依序分發；若是設籍台北市、就讀外縣市的國小畢業生，也跟其他一般台北市外縣市國小畢業生一樣，7月1日至5日進行改分發；而如果本來學區學校就沒額滿，會第一時間通知回原學校就讀。

新北市教育局指出，新北市6月20日就已經全數完成國中新生分發作業，這段報到期間，有與每所學校、沒報到學生逐一確認就讀意願，看是要繼續報到還是放棄報到就讀；此次新北市69位學生受到影響，目前戶籍學區學校額滿的有15人受影響，而這些額滿學校在新生報到期間的統計數字顯示，高達1107名學生在額滿學校列備取。

新北市教育局稱，為顧及所有學生就學權益，所有學生入學都統一依照《新北市立國民中學新生分發及入學作業要點》辦理，此次事件所有受影響的新北學生，教育局一定會優先安排到有缺額的學校，保障就學權益。

至於懲處部分，台北市教育局回應，預計7月中下旬開私立學校諮詢委員會，最快8月中旬依照《私立學校法》做懲處，一是依《私校法》55條，減收或停止部分班級招生，二是依《私校法》80條對辦理招生的承辦人、校長等進行罰鍰，金額從30萬至150萬元。