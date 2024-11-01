大谷翔平嗨慶奪冠！一見「這家日媒」秒變臉畫面曝　當場拒受訪

▲日籍球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊擊敗洋基隊奪下冠軍，日籍球星大谷翔平也實現了他職業生涯中的首座冠軍夢想。然而，當大谷正與隊友們開心慶祝時，日本富士電視台前來詢問是否能進行訪問，平日溫和的大谷卻瞬間變臉，搖頭轉身離去，畫面全在網路上曝光。

綜合外媒報導，大谷在道奇隊奪冠後，和隊友們開心地在球場上慶祝，現場擠滿多家國際媒體。富士電視台也派出前日職球星元木大介，試圖說服大谷接受訪問，沒想到大谷一聽到是富士電視台，秒變臉拒絕，直搖頭轉身離開，畫面也在網路上曝光。

封王當日，包括FOX電視台、大聯盟官網及日本NHK電視台在內的多家媒體均成功採訪到大谷，但富士電視台依舊被拒絕，因為該家媒體早就被大谷列入黑名單。

富士電視台去年用空拍機拍下大谷豪宅附近的街道，還在豪宅門口報導以及採訪附近居民，讓大谷相當憤怒。大谷當時立刻拒絕所有富士電視台的採訪，其採訪證也被道奇暫時凍結。