中國留學生「冒充美國公民」投票遭逮！　非法選票追不回

▲10月27日，密西根州大急流城（Grand Rapids）的居民前往提前投票。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國大選倒數中，密西根州卻發生離譜事件，一名19歲中國籍留學生，竟然冒充美國公民，前往投票所「提前投票」，他被發現之後已遭拘留，但這張非法選票卻無法追回，將被納入計算。

CNN等外媒報導，這名中國男大生就讀密西根大學，並且住在安娜堡（Ann Arbor），利用學生證與其他居住文件，進行投票登記之後，於27日前往投票。當時，他在填寫選民表格時，聲明本人是美國公民。

不過，留學生投票完畢之後，卻又在當天稍晚，主動聯絡當地選舉辦公室，詢問是否能夠拿回已經投下的選票，這才讓案情曝光。

由於這名中國留學生沒有美國公民身分，因此不能參與聯邦層級的選舉。儘管他在美國屬於合法居留，如今卻面臨偽證罪、非法投票罪2項重罪指控，可能被驅逐出境，甚至面臨刑期。

▲當局正在調查這起罕見案例。圖為提前投票的紐約選民。（圖／路透）



密西根州州務卿本森（Jocelyn Benson）聲明，「在多州及全國範圍的調查，沒有發現大量非公民登記投票的證據。非公民真的投票的情況，也就更罕見了。」她強調當局非常嚴肅看待此事，「任何非公民試圖在密西根州詐欺投票，都將置身極大風險中，並且面臨法律範圍內最大程度的起訴。」

消息人士透露，聯邦及密西根州調查人員都在釐清，這究竟是意外、單一事件，或者中國企圖干預2024年美國大選的行為。

不過，儘管留學生的選票並不合法，仍將被計算在最終票數之中，因為選票投入票匭之後，就無法被取回或追蹤，這項保密的標準選舉流程，是為了避免有心人士追蹤特定選民投給誰。