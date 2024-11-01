英媒最新民調「川普49%領先賀錦麗46%」　她預測川普將勝選

▲美國共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英媒每日郵報最新民調顯示，共和黨總統候選人川普支持率呈現上升趨勢，以49%領先民主黨對手賀錦麗46%，取得3個百分點優勢，有可能贏得普選。在此之際，美國福斯新聞撰稿人、前川普政府幕僚康威也預測，川普有望以微弱優勢在總統大選中勝出。

每日郵報與J.L. Partners市場調查公司的這份最新民調針對1000人進行調查，期間10月26至29日，正負誤差為3.1%，結果顯示，川普與賀錦麗均已鞏固基本盤，但川普在中間選民方面做得更好，支持度上升，有49%可能選民願意把票投給川普，46%選民會投給賀錦麗。已知這份民意調查上一次是在9月份進行，當時是賀錦麗領先。

J.L. Partners聯合創辦人詹姆士強生（James Johnson）認為，這份民調對於川普入主白宮的機會而言是個好消息，先前還在猶豫不決的選民紛紛轉向力挺川普。

在此之際，前川普政府幕僚康威（Kellyanne Conway）預測川普在本屆大選將以微弱優勢勝選。她說明，今年大選競爭非常激烈，若能拿下5至6個搖擺州戰場，那就是微弱優勢。

美國總統大選現正進行提前投票，依據其他民調數據變化，在10月初期那時，賀錦麗以49%領先川普46%，不過近期兩人則以48%勢均力敵。

▲前川普政府幕僚康威認為，川普將以微弱優勢勝選。（圖／達志影像／美聯社）

另據Newsweek報導，民主黨人士艾克塞羅德（David Axelrod）31日分析，全球首富馬斯克為了幫川普催票撒幣舉辦天天抽獎送100萬美元活動，這可能有助川普贏得關鍵搖擺州賓州，帶來5萬張選票。

艾克塞羅德說明，要參與這項活動必須簽署「支持言論自由與擁槍權」請願書，這項做法非常聰明，能讓共和黨陣營辨識出可能成為川普選民的人，檢查這些人是否有投票、鎖定不常投票的低傾向選民（low propensity voters）並特別關注這群選民。

在過去這幾周，川普與賀錦麗幾乎把所有精力拿來搶攻7大搖擺州，包括可能決定勝選關鍵的賓州。賓州擁有19張選舉人票，在2020年，拜登以8萬多票優勢贏得賓州當選總統，2016年則由川普拿下賓州入主白宮。