台北市有沒有停班課？他揭蔣萬安「宣布藏1亮點」　網愣：是真的

▲今日北北基桃正常上班上課。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

康芮颱風減弱變小，昨（31）日下午5點30分已減弱為中颱，並於晚間6時40分從雲林縣麥寮鄉出海，北北基桃今日正常上班上課，僅新北烏來區停班停課，就有網友發現，只要宣布放颱風假，照片就放上市長蔣萬安的頭像，但如果是正常上班上課，僅有文字說明沒有大頭像，有網友笑喊「放假就是帥！」

有網友在Dcard發文，「蔣萬安宣布停辦停課，先看有沒有放大頭照？」發現只要宣布台北市停班停課，圖片一定會有蔣萬安的頭像，但如果是正常上班上班，只會有文字說明，不會放上頭像。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲停班停課時，照片放上市長的頭像。（圖／翻攝自Dcard）



貼文曝光，網友直呼觀察入微，「有臉見人跟沒臉見人的差別吧」、「會不會是怕大眾誤聽假資訊、瘋狂想放假，放大頭資訊保證，這種面對現實的，就不用保證了，公司自會招你回去當社畜」、「放假都喜歡，當然帥照也出現」、「以後市長只要發一張大頭照大家就心領神會了」、「放假大部分人心情好，放上照片可以增加好感度」。

還有網友指出，「金門的陳福海縣長更好笑，忘記從哪次颱風開始，有放假就會自己在臉書貼公告，沒放假就改到金門縣人事處貼，一副很怕被大家罵一樣」、「害我跑回去看我們高雄，其邁不管放不放都沒有用大頭照」、「雲林也是認有沒有出現麗善姐」、「桃園市長也是唷」。