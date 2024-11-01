康芮陸警全面解除「今深夜減弱熱帶低壓」　下周一再變天

▲康芮颱風海警預計下午2點半解除。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮暴風圈遠離並減弱為輕颱，氣象署上午11時30分解除陸警，但仍持續發布海警，預計下午2時30分解除海警。氣象署指出，康芮颱風今日深夜將減弱為熱帶性低氣壓，至於未來天氣，受2波東北季風影響，下周一到下周三北東有明顯降雨和降溫。

中央氣象署預報員朱美霖表示，隨康芮颱風往東北方向遠離，台灣和馬祖已脫離暴風圈，氣象署解除陸上警報，並持續發布海上颱風警報。康芮位於馬祖東北方190公里海面上，目前為輕度颱風，暴風半徑120公里，今日深夜會減弱為熱帶性低氣壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康芮颱風後續影響。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，康芮仍在台灣附近的海面上，因此持續針對台灣北部海面發布海上警報，若移動速度和方向如預期，氣象署將於下午2時30分解除海警，不過在颱風影響下，脫離暴風圈這段期間，沿海風浪仍大，雨勢則減緩。

至於未來天氣，朱美霖指出，隨颱風遠離，明起周六、周日兩天為東北季風天氣，北方有一波不明顯高壓南下，下周一後還有下一波，東北季風會強一些，迎風面地區降雨增多、氣溫轉涼，下周一到下周三持續受下一波東北季風影響。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）