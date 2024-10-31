康芮颱風釀台南15722戶停電　台電搶修尚有3979戶待復電

記者林東良／台南報導

康芮強烈颱風衝擊台灣，台南自31日上午便開始受其影響，強風吹倒路樹、招牌影響高壓電線，導致陸續造成停電災情。台南地區累計曾有15722戶停電，台南及新營區營業處戮力進行電力修復，截至下午5時已有11743戶恢復供電，尚有3979戶待復電。

▲台電台南區處工作人員全力搶修復電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電指出，主要停電區域集中在台南七股、北門、南化、學甲等地區，台電全力搶修中，盡快恢復供電。台電指出，由於本次颱風橫掃台南沿海地區，風勢一度達12級強風，造成許多條高壓線路跳脫，強勁的風速更造成路樹倒塌及招牌掉落壓損電線。

為增進搶修效率，台電台南及新營區處與台南市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，即向台南市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物，市府各級單位配合第一時間處理，因此加快復電速度。

台電感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以高鐵站、火車站、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，台電人員會全力搶修，讓停電戶全數電，尚請民眾耐心等候，請多體諒！