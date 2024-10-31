康芮風強雨急！南投6349戶停電　台電人員仁愛山區徒步搶修

記者高堂堯／南投報導

受康芮颱風影響，南投縣山區自今日凌晨開始即出現強風豪雨，造成多處配電線路受損和停電，主要集中在仁愛及魚池2鄉；台電南投區處統計，截至今日下午3時，全縣因颱風影響而曾停電戶數達6349戶，目前仍有4705戶停電，主要原因為路樹受強風吹襲倒塌壓損電線，台電人員已迅速投入搶修作業。

▲仁愛鄉風強雨驟，多處路樹倒塌壓到電線，僅部分路段可通行，造成搶修困難，台電人員步行挺進。（圖／台電南投區處提供，下同）

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南投區處表示，上午7時已召開緊急會議，準備搶修人力、工程車輛、吊臂車、昇空車，以及其他相關機具設備，視風雨狀況隨時準備出動進行修復；如仁愛鄉精英、春陽等地風強雨驟，多處路樹倒塌壓到電線，且僅部分路段可通行，造成搶修困難，台電人員只好先步行挺進，也與縣政府加強配合聯繫，遇坍方道路、路樹倒塌即提出支援請求，隨道路搶通立即進場搶修，加快復電速度、將影響降到最低。

因康芮颱風今日中午過後已登陸、暴風圈將籠罩全台，中央氣象署預測南投、尤其是仁愛山區等偏遠地區的風雨強度將會持續增加，停電狀況亦可能隨天候變化而增加，南投區處特別提醒民眾注意防範強風吹落的招牌或樹木倒塌引發停電，如在道路上見到電線掉落或裸露，請立即通報台電，切勿自行觸碰，以免發生觸電危險。

台電強調，配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，若民眾家中與附近住戶皆停電，請耐心等候台電派員搶修；若附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台灣電力APP或台電公司網站（https://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，亦有1911客服專線或撥打南投區處(049)2350101電話通報。