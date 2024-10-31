康芮威脅明晚全面解除　離島交通船周五取消127航次

▲離島交通船明天取消127航次。（資料圖／記者蔡玟君攝）
記者李姿慧／台北報導
康芮颱風強襲中，預計明天晚間全台包含馬祖脫離暴風圈解除警報，離島交通船明天(11月1日)將取消127航次。
康芮颱風影響持續到明天，交通部航港局表示，離島交通船明日共有14航線、127航次停航，航港局提醒，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
停航航線如下：
1.基隆-馬祖：部分停航(停航1航次)，基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於上午11:00公告。
2.台北-馬祖：全部停航。(停航2航次)
3.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
4.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
5.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
6.南竿-北竿：部分停航(16航次，14航次視海象另行公告)。
7.南竿-東引：全部停航(1航次)。
8.金門-石井：全部停航(2航次)。
9.金門-五通：全部停航(20航次)。
10.東港-小琉球：全部停航(52航次)。
11.鹽埔-小琉球：全部停航(12航次)。
12.高雄-馬公：部分開航，表定2航班，停航1班(表定11:00澎湖往高雄航班取消，23:30高雄往馬公航班正常開航)。
13.富岡-綠島：全部停航(4航次)。
14.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。
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