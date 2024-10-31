康芮「直衝護國神山」分裂過山變弱　未來1到3小時從彰雲嘉出海

▲康芮颱風通過中央山脈遭地形破壞，分裂過山。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風今(31日)下午從台東縣成功鎮登陸，直衝對決「護國神山」中央山脈分裂過山，強度減弱為中颱，不過西南部出現另一個「颱風副中心」，整合後將維持中颱強度，預計未來1到3小時內從彰雲嘉出海，台灣本島預計明天上半天陸續脫離暴風圈解除陸警。

氣象署科長林伯東表示，康芮颱風中心下午5時在嘉義西北方20公里陸地上，靠近嘉義和雲林沿海，環流中心位置目前處在陸地上，因受到中央山脈地形破壞造成「分裂過山」，颱風中心高低層分離，加上西南部平地發展出另一個「颱風副中心」，取代山另一邊的低層中心，與過山的高層中心整合後，可維持一段時間的中颱強度，逐步朝海上移動，預計未來1到3小時有機會在彰雲嘉出海。

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林伯東表示，康芮暴風圈已縮小為280公里，強度為中度颱風，對台灣威脅仍在，台灣本島預估明天上半天脫離暴風圈、解除陸警，不過因為颱風中心可能通過馬祖或附近，預計馬祖要傍晚才能脫離暴風圈，明晚全面解除警報。

▲▼康芮颱風影響。（圖／氣象署提供）



林伯東指出，颱風螺旋雨帶持續影響台灣，北部、東半部、南部持續有顯著降雨，今天下午5點到8點降雨持續，晚間8點過後東半降雨減弱，颱風中心已進入台灣海峽上空，環流有利對流發展區域離開東半部，明天清晨東半部降雨持續趨緩，因颱風中心在海峽上，西南風進來，中南部降雨增加。此外，今天全台各地都有明顯陣風，其中蘭嶼、綠島出現超過17級陣風。

▲▼康芮颱風影響降雨和風力。（圖／氣象署提供）