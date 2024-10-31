快訊／荖濃溪水暴漲挾土石沖刷！明霸克露橋便道流失100m

記者賴文萱／高雄報導

受到康芮颱風影響，荖濃溪今（31）日下午河水暴漲夾帶土石沖擊，導致台20臨93線2k（台20線95K）明霸克露橋河床便道已流失100公尺，道路中斷，人、車無法通行，所幸公路局於昨晚進行道路預警性封閉，無人、車傷亡。

▲荖濃溪水暴漲挾土石沖刷，明霸克露橋河床便道流失100m。（圖／記者賴文萱翻攝）

甲仙工務段為因應南橫公路明霸克露橋遭河床便道淹沒，恐形成桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里為孤島情形，除與橫向單位桃源區公所協調已預置生活物資目前暫且足夠、相關人員安全並就地安置於安全場所，且高雄市政府及桃源區公所已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求。

甲仙工務段於災前指派保全人員攜帶衛星電話等防救災設備及預置搶修機具人員 已進駐復興、拉芙蘭里及梅山口以利搶救災應變作業。

▲荖濃溪水暴漲挾土石沖刷！明霸克露橋河床便道流失100m。（圖／記者賴文萱翻攝）

第一時間為能搶通勤和復興臨時便道，以解除復興里以上居民交通出入問題，甲仙工務段於30日上午8時成立緊急應變進駐人員、搶修機具及資材（涵管及鼎塊等）於台20臨93線0k及5k(台20線93k+500及98k+500)等兩端。

因考量南橫公路尚未脫離康芮颱風暴風圈，中央氣象署也預測未來24小時高雄山區將降下超過340毫米雨量，目前因高雄山區持續降雨，勘災困難，災害仍持續發展中，現有情資無法準確預估搶通時間。

為考量施工人員安全，甲仙工務段將視現場降雨情況及荖濃溪水稍退將立即進場搶修河床，儘速恢復道路通行。