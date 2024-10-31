颱風康芮攪局！新航飛台北班機「空中繞行7hrs」備降香港

▲受颱風康芮影響，新航一架飛往台北的班機在飛行了7小時後，被迫備降香港。非涉事班機。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯



受颱風康芮影響，台灣和新加坡之間有多架班航班在10月31日出現延誤或取消的狀況。新加坡航空、中華航空，以及酷航等多家航空公司的航班都受到波及，部分航班被迫改降他地，或推遲數小時出發。

據《聯合早報》報導，新航SQ878班機原定31日上午10時26分從樟宜機場飛往台北，不料航班卻在途中遭遇惡劣天氣，完全無法降落，最終只好在下午5時11分備降香港，導致原本只需要5小時左右的飛行時間，被延長至7小時15分鐘。

報導稱，SQ878航班原定於當天早上11時40分起飛，不過航空公司為了避免颱風的影響，事前已將起飛時間調整到了上午9時40分，不料飛機最後還是無法降落，被迫備降香港，並將於當天傍晚6時10分從香港返回新加坡。

SQ878並不是唯一一班行程受颱風影響的航班，新航另一架SQ876航班也因天氣影響延遲起飛，而華航分別從新加坡飛往台北和高雄的CI754和CI758航班，出發時間也不斷被推遲，其中延誤時間最長的航班，出發時間被推遲了超過4小時。

酷航方面，航空公司因為擔心颱風造成飛安危險，暫時已取消3班經台北中轉的日本航線，其中包括飛往新加坡和東京成田機場之間的航班​​。然而最新消息指出，11月1日的航班將維持正常。