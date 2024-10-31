美大選民調恐低估賀錦麗！專家認「至少差4%」：一旦重演她將當選

▲民主黨參選人賀錦麗，共和黨參選人川普。（組圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於11月5日舉行，距今只剩下5天。日前，英國《經濟學人》公布一份民調預測，指出民主黨候選人賀錦麗的勝算上升了6個百分點，能夠和共和黨候選人川普平手。對此，美媒CNN數據記者恩坦（Harry Enten）警告，賀錦麗的支持率很可能在民調裡被低估。

根據美媒《紐約郵報》，恩坦認為此次民調可能低估了賀錦麗的支持率、而非川普，因為川普的支持率在先前周期的選舉民調中經常被低估，「如果民調再次低估川普的支持率，那將是史上前所未見。通常民調專家會根據部分選民做出調整，因此這有助於解釋，為何我們從未見過同一政黨在大選中連續3次被低估，至少在過去52年是這樣。」

CNN主播柏曼（John Berman）則向恩坦詢問了2022年國會期中選舉時的情況，當時民主黨獲得的支持超乎預期，而這對關鍵搖擺州可能有什麼樣的啟發。

恩坦對此回應，「2022年我們在密西根州、賓州、威斯康辛州看到什麼？事實證明，這些關鍵搖擺州的平均民調，實際上低估了民主黨4個百分點。我想將這一點應用到選舉地圖上，因為一旦民調結果像2022年一樣又低估了民主黨，那麼賀錦麗將會大獲全勝。」

恩坦解釋，「我認為，很多人都會覺得民調實際上低估了川普。但當我查看數據時，我認為其實沒有那麼肯定，也許可能會發生。但我認為，有些人忽略了賀錦麗可能會被民調低估的這一情況。」

恩坦也警告，民調過去低估了川普，雖然川普早期落後給賀錦麗，但兩人在關鍵搖擺州的競選其實維持平手。