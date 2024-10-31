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東京UNIQLO「1門市」男店長偷拍女更衣室！　警搜出44不雅片

▲▼日本UNIQLO（優衣褲）。（圖／路透）

▲日本UNIQLO傳出有男店長偷拍女顧客更衣。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都豐島區一間UNIQLO爆出35歲店長在店內更衣室偷拍女顧客換衣服，因而被逮。根據警視廳調查，該名店長自6月起就開始在店內進行一連串的偷拍違法行為，受害人數難以估計，而不雅影片更是高達44部。

根據《日本放送協會》報導，日系知名服飾品牌UNIQLO位於東京都豐島區的「Atre Vie大塚分店」的35歲男店長高橋昂平因涉嫌在7月至8月期間，在店內的女更衣室偷拍9名女顧客，其中還包含未成年的國三女學生，因此被逮捕。

高橋昂平8月因在JR山手線電車內企圖偷拍一名女高中生的裙底時被調查，警方隨後在他的手機內發現疑似在店內偷拍的影片，因此才展開調查。

警方發現，高橋是透過更衣間的門縫或窗簾下的縫隙偷拍。高橋供稱，他沒辦法抑制自己想要看女生內衣的慾望，偷拍時還會特地挑選那些試穿時可能會脫比較多衣物的顧客進行偷拍。

高橋自爆，他從6月就開始在店內偷拍。警方目前仍在持續深入調查，以釐清更多細節。

根據《富士新聞網》報導，高橋光是在UNIQLO店內偷拍的不雅影片就高達44部。

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