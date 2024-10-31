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北韓早晨試射洲際彈道飛彈　金正恩迅速證實：絕不放棄核武

▲▼北韓31日上午向東發射洲際彈道飛彈。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓31日上午向東發射洲際彈道飛彈。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於今（31）日上午從首都平壤附近向東海（日本海）發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），飛彈採「高角度」發射，經過86分鐘、飛行1000公里後墜落至日本北海道奧尻島以西200公里外海，創下飛行時間最長紀錄。對此，北韓最高領導人金正恩罕見在短時間內坦承試射，表示此次試射展現北韓擁核的意志。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓於31日上午7時10分（台灣時間上午6時10分）試射洲際彈道飛彈，對此金正恩在試射現場表示，「此次飛彈試射，完成是針對敵方意圖增加地區緊張情勢升溫、威脅我共和國（指北韓）安全的一場徹底符合現況的軍事活動，高度展現我方抗敵意志，是我國不斷精進戰略攻擊武力的必要工程。」

金正恩強調，「朝鮮民主主義人民共和國（北韓）絕對不會改變強化核武的既定路線！我國國家安全面臨嚴峻挑戰與威脅，迫使我國必須強化現代戰略攻擊武力，擁有更加完整的核武應對態勢。隨著最近敵方危險的核武同盟與採取各種極具冒險的軍事活動，凸顯我國強化核武的重要性。」

金正恩表示，「我們絕不容許任何威脅靠近國家的安全影響圈！」

南韓《韓聯社》指出，過去北韓經常在發射飛彈後的隔天，才會透過官媒證實是設飛彈，然而此次卻罕見在發射當天、且是在發射後的5個小時，由金正恩發表相關立場。北韓國防省發言人證實試射洲際彈道飛彈，並表示此次試射更新了以往戰略飛彈的最新記錄；而北韓飛彈總局則表示，「進行非常重大的試射」。

據悉，在北韓發射洲際彈道飛彈後，南韓總統尹錫悅便強烈譴責，總統辦公室國家安保室長更主持緊急國家安全會議（NSC），並表示將針對北韓採取相關制裁行動，不過並未明確提及是何種制裁。

 ►北韓「高角度」試射洲際飛彈！美韓震驚強烈譴責 將展開聯合軍演

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