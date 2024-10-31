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嘉義市主辦地方型SBIR成果展　見證創新研發豐碩成果

▲▼ 嘉義市主辦 中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市建設處長田長沛(圖右1)，帶領嘉義市優秀業者展現成果。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府主辦「113年度中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展」，30日於嘉義大學新民校區國際會議廳盛大展開。嘉義市副市長林瑞彥出席歡迎臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市及臺東縣等九縣市代表齊聚嘉義。各縣市代表帶領優秀業者以走秀方式展現多元產品，經濟部及各地方政府代表、嘉義市議會議長陳姿妏及多位議員、嘉義大學代表等各界貴賓皆出席，見證創新研發的豐碩成果。

林瑞彥表示，嘉義市以服務業為主，市府自民國97年開始推動SBIR，10多來輔導了143家業者，市府更在112年預算主動提高配合款額度，再加上經濟部的支持，補助款總額首次破千萬，每年補助12~13家業者，帶動2仟萬研發投資，5仟萬產值，帶動產品品質不斷提升，成為許多中小企業創新的堅實後盾。

▲▼ 嘉義市主辦 中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥說，期待本次成果展能作為平台，讓各縣市交流與觀摩各項產業經驗，促進更多合作機會。相信有各縣市政府的支持，企業會有更多的能量來進行研發跟創新，期待未來中央能加大補助各縣市政府力道，給予地方政府與優秀業者更多鼓勵與支持，以產業研發創新，為台灣的企業創造新藍海。

▲▼ 嘉義市主辦 中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義大學前校長邱義源(左一)與奮起福業者陳岱聲與建設處長田長沛、工策會總幹事許燿宏。（圖／嘉義市政府提供）

經濟部中小及新創企業署主任秘書謝戎峰表示，中台灣各縣市執行地方型SBIR展現強勁的創新能量，不僅廠商申請踴躍，結案廠商數量也與日俱增。未來，經濟部將持續引導中小企業積極投入地方特色產業的研發，提升當地產業聚落的創新能量，同時，也將持續強化與國際市場的連結，協助中小企業開拓海外市場，將地方特色產業推向國際舞台。

▲▼ 嘉義市主辦 中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

▲帶領各縣市產業代表參觀「穿城之水-道將圳水綠園道」，展現嘉義市的城市美學。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府建設處負責安排本次成果展活動，建設處處長田長沛表示，地方型SBIR是嘉義市產業輔導的高級班，因此特別把握這一次與各縣市產業交流的機會，特別安排經濟部支持的創育機構計畫「台智雲AI超算加速器」周秉輝執行長分享「AI大未來」，期待以AI為各產業注入創新活水。此外，也規劃城市導覽行程，帶領各縣市產業代表參觀「穿城之水-道將圳水綠園道」，深入探索嘉義市城市公園，分享「學校多一座公園，市民多一座校園」的城市設計美學。

▲▼ 嘉義市主辦 中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市的優秀業者以設攤方式，展現優秀的創新研發成果。嘉義大學前校長邱義源研究花生長達40年，也展出由花生萃取成份製成的生技產品，為農產品提升價值；嘉木居文化創意有限公司參與SBIR計畫，也展現導入科技，成功解決木造老屋保存及防盜防災的成果。

座落於熱鬧的文化夜市旁的蘭桂坊花園酒店則分享，加入SBIR計畫後，導入飯店預辦系統，讓旅客可於雲端辦理入住流程，減少飯店櫃台辦理入住的複雜流程，讓服務人員能有更多時間分享嘉義市人文、特色，回歸「以人為本 」的服務，多家業者展現成果令各縣市代表留下深刻印象。

 
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