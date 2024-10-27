特殊奧林匹克滾球競賽　首次移師室內打造共融環境

▲嘉義市舉辦113年特殊奧林匹克滾球競賽 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「113年特殊奧林匹克滾球競賽」今、明（26、27）二日於嘉義市立民生國中隆重舉行，本次有來自全國各縣市共21所學校、近200位選手及隊職員組隊參加。參賽隊伍均為融合隊伍，每隊由2位特奧運動員及2位融合夥伴組成，嘉義市接續著23日舉辦的全市適應體育融合運動會，在假日接續承辦全國特殊奧林匹克滾球競賽，期望透過一連串融合運動賽事，推展特奧融合理念，讓更多人看見特奧運動員的認真努力與傑出表現。

黃敏惠指出，嘉義市以「人文教育」為重要教育發展綱領，多年來持續推動融合教育和適應體育，讓特奧運動員與一般的孩子們彼此合作。特奧滾球競賽有別於一般的競技型運動為了要爭取最好成績，大家互不相讓的競爭風格，這項競賽重點在發揮融合的精神，運動是讓大家打破疆界、認識彼此的最好方法，特奧運動員與融合夥伴彼此學習、互相合作，生命影響生命。未來我們會更加積極推廣融合運動，實踐特奧「勇敢嘗試、爭取勝利」的精神，持續營造友善的學習環境，讓孩子在充滿愛和包容的學習環境中快樂成長。

中華台北特奧會李錫津理事長表示，中華台北特奧會連年舉辦全國特奧滾球比賽，迄今已超過十年，近二屆2019和2023夏季世界賽，臺灣代表隊在滾球項目成績亮眼，個人組與團體組皆獲多面金牌。

李錫津說明，特奧滾球所需技術門檻不高，規則容易理解，與小時玩玻璃珠、保齡球等運動性質類似，團體比賽又能兼顧運動與互動，在推廣的接受度與練習成果相當不錯。今年為營造類似國際賽事的環境，避免天候影響比賽與選手表現，因此首次在室內辦理比賽，期望未來能從訓練就能接軌國際賽事的規格，儲備國內優秀的特奧運動員。

這次除了舉辦滾球賽，當天同時辦理「特奧運動員健康計畫」，為每位特奧選手進行免費的視力、聽力篩檢，期望透過健康與體適能檢查並提供建議，提升每位運動員健康體能，為特殊奧運的訓練及競賽做準備。