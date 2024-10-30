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家長會會長暨志工團團長交接　打造嘉義市最溫暖的後盾

▲▼ 嘉義市113學年度高級中等以下學校新、卸任家長會會長暨志工團團長交接聯誼會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市113學年度高級中等以下學校新、卸任家長會會長暨志工團團長交接聯誼會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「113學年度高級中等以下學校新、卸任家長會會長暨志工團團長交接聯誼會」，由嘉義市黃敏惠市長見證各學校家長會會長、志工團團長交接，共計180人出席，並感謝家長會與志工團的奉獻與承接，未來與學校攜手形成新夥伴關係，為嘉義市教育帶來無限潛能。

▲▼ 嘉義市113學年度高級中等以下學校新、卸任家長會會長暨志工團團長交接聯誼會 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，聯合國永續發展目標（SDGs）第17項指標為「夥伴關係」，教育必須培養改變世界的行動者，由學校與家長會、志工團形成新夥伴關係，一同從課程發想、打造實驗場域、執行與檢討，翻轉傳統合作模式，為校園注入活水，實現世代共學的目標，邁向全齡共享、世代宜居的嘉義市。

▲▼ 嘉義市113學年度高級中等以下學校新、卸任家長會會長暨志工團團長交接聯誼會 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，在全球永續行動上，兒童及青少年力量不容小覷，學生透過國際教育及網路，從社會及國際關懷出發，從生活發揮影響力，用網路提出解決方案，用實際行動參與公共事務，積極改變未來，追求社會共好的世代，是永續發展的原動力。

教育處郭添財處長表示，《今周刊》2024永續城市SDGs大調查，黃市長連續三年獲得最佳首長信任獎，是市政團隊與市民的耕耘與支持。嘉義市校園永續課程，引入家長會與志工團資源，成為學校有力的後盾，參與社區到校園的低碳認證計畫，讓永續融入生活，宣信國小於112年榮獲全國首屆台灣永續教育獎，嘉北國小也榮獲113年度水土保持酷學校示範基地，成果傲視全國。郭處長也鼓勵學生運用科技與創意，勇於挑戰傳統難解的問題，用實際行動，型塑符合願景的未來。

▲▼ 嘉義市113學年度高級中等以下學校新、卸任家長會會長暨志工團團長交接聯誼會 。（圖／嘉義市政府提供）

今日與會的北園國中會長洪京霖、團長林治沄為夫妻，10年前因子女就讀北園國小，分別加入家長會及志工團，參與學校大小事，洪會長說，看見孩子的笑容，心裡就想為孩子多做些什麼，兩人樂此不疲，110年夫妻同時擔任會長及團長，子女升學北園國中後，兩人繼續加入，今年再度成為「雙長」，洪會長分享道，很喜歡跟學生互動，不僅可以了解學生的想法，也增加和自己孩子的共同話題，促進親子關係，這也是夫妻兩人最簡單的幸福。洪會長表示，未來期許讓更多家長了解家長會和志工團對學生的重要性，集結眾人力量，讓孩子們走得更遠，飛得更高。

 
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