全國家將文化祭嘉義市登場　展現陣式腳步、臉譜藝術與文化

▲▼ 全國家將文化祭在嘉義，現場眾人見證歷史文化資產的傳承 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市素有「家將窟」美名，今(26)日一早「2024全國家將文化祭」在九華山地藏庵盛大舉行，嘉義市長黃敏惠與地藏庵董事長黃俊森，及來自嘉義縣市、新北市、臺中市、臺南市、屏東縣等10間知名將館代表共同舉啟動儀式。今日來自不同縣市的家將館除將展現特別的陣式腳步、臉譜藝術與文化，今日下午也將齊聚中央噴水池，為民眾祈福、收驚與驅晦，創下最多家將團體聚集於中央噴水池的紀錄。

黃敏惠表示，諸羅建城至今已有320年，宗教是這座城市重要的文化資產，形塑豐饒的人文歷史，更是安定人心的重要力量。嘉義市素有「家將窟」美名，嘉義市保存家將文化，發揚宗教安定人心的力量，以及其獨特的藝術，舉辦家將文化祭，期待讓將藝風華能薪傳世代，期待讓更多人看到家將在宗教、歷史、藝術更深層且豐富精采的魅力。

黃敏惠市提到，「今年2024全國家將文化祭」邀請10間來自六縣市的百年老館、知名將館，其中嘉邑震安宮振祐堂、古桃城山海鎮什家將本館為嘉義市已登錄無形文化資產的家將團，另隍義堂今年也由嘉義市無形文化資產審議會審議通過登錄文資身分，成為嘉義市第5團具無形文化資產身分的家將團，嘉義市「家將窟」之美名，可謂名符其實。感謝九華山地藏庵董監事支持，共同發揚傳統文化。

今日下午，家將隊伍將自九華山地藏庵出發踩街，行經民權路、維新路、中山路、文化路等段後於中央噴水池集結，為民眾祈福、收驚與驅晦，期待在為社會帶來安定力量的同時，讓更多人看見家將的文化之美。

文化局局長謝育哲指出，全國家將文化祭於2022年首次辦理，吸引眾多民眾參與。今年的活動除了遶境祈福、展演，開幕當日，九華山地藏庵也提供民眾體驗家將臉譜彩繪，從中認識學習家將陣式腳步，以及家將文物展、攝影展等。其中攝影展展示2022年全國家將文化祭攝影比賽得獎作品，包含在地攝影師洪年宏老師的優勝作品，傳達了「信仰是安定人心的力量」，而在各大廟會場合以「傳承」為初心的老師彭智聲，也提供多年來的攝影佳作，用影像紀錄臺灣的家將傳統文化。

另一方面家將文物展覽也由古桃城山海鎮等具無形文資身分之家將團策展，將有具有保存價值的家將文物如出陣時的服裝、手執扇、令牌、鯉魚枷法器等，成為文物展覽的重點展品，也讓文資身分傳承者成為策展人，也讓家將文化能「薪傳世代」。

參與此次活動的九華山地藏庵董事長黃俊森表示，很高興能夠提供場地讓來自全國各縣市的家將在此處一展風華，期待有更多民眾參與了解家將之美，也希望藉家將祭帶來安定人心的力量。

文化局強調，除了家將展演、文物展、攝影展與臉譜彩繪體驗外，最受民眾歡迎的莫過於參與家將的收驚驅晦儀式，尤其這次有來自嘉義縣市、新北市、臺中市、臺南市、屏東縣等10間知名將館的家將團，在嘉義市的地標中央噴水池為大家祈福收驚，更是創下諸羅建城320年來空前的紀錄。

活動網址：https://reurl.cc/dyA0dV

家將團介紹：

編號 家將名稱 縣市分佈 文資身份

1 嘉義水上保義堂 嘉義縣

2 屏東南邑如意開基五龍殿 屏東縣

3 嘉邑過溝仔震安宮振祐堂 嘉義市 有

4 臺南麻豆地藏庵吉勝堂 臺南市

5 臺中中都元帥殿法元壇 臺中市

6 臺南漚汪吉慶堂 臺南市

7 嘉邑仙姑壇拱斌堂分館 嘉義市

8 全台白龍庵如性慈德堂 新北市

9 隍義堂 嘉義市 有

10 古桃城山海鎮什家將本館 嘉義市 有