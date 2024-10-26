　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國家將文化祭嘉義市登場　展現陣式腳步、臉譜藝術與文化

▲▼ 全國家將文化祭在嘉義，見證歷史文化資產的傳承 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 全國家將文化祭在嘉義，現場眾人見證歷史文化資產的傳承 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市素有「家將窟」美名，今(26)日一早「2024全國家將文化祭」在九華山地藏庵盛大舉行，嘉義市長黃敏惠與地藏庵董事長黃俊森，及來自嘉義縣市、新北市、臺中市、臺南市、屏東縣等10間知名將館代表共同舉啟動儀式。今日來自不同縣市的家將館除將展現特別的陣式腳步、臉譜藝術與文化，今日下午也將齊聚中央噴水池，為民眾祈福、收驚與驅晦，創下最多家將團體聚集於中央噴水池的紀錄。

▲▼ 全國家將文化祭在嘉義，見證歷史文化資產的傳承 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，諸羅建城至今已有320年，宗教是這座城市重要的文化資產，形塑豐饒的人文歷史，更是安定人心的重要力量。嘉義市素有「家將窟」美名，嘉義市保存家將文化，發揚宗教安定人心的力量，以及其獨特的藝術，舉辦家將文化祭，期待讓將藝風華能薪傳世代，期待讓更多人看到家將在宗教、歷史、藝術更深層且豐富精采的魅力。

▲▼ 全國家將文化祭在嘉義，見證歷史文化資產的傳承 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市提到，「今年2024全國家將文化祭」邀請10間來自六縣市的百年老館、知名將館，其中嘉邑震安宮振祐堂、古桃城山海鎮什家將本館為嘉義市已登錄無形文化資產的家將團，另隍義堂今年也由嘉義市無形文化資產審議會審議通過登錄文資身分，成為嘉義市第5團具無形文化資產身分的家將團，嘉義市「家將窟」之美名，可謂名符其實。感謝九華山地藏庵董監事支持，共同發揚傳統文化。

今日下午，家將隊伍將自九華山地藏庵出發踩街，行經民權路、維新路、中山路、文化路等段後於中央噴水池集結，為民眾祈福、收驚與驅晦，期待在為社會帶來安定力量的同時，讓更多人看見家將的文化之美。

▲▼ 全國家將文化祭在嘉義，見證歷史文化資產的傳承 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局局長謝育哲指出，全國家將文化祭於2022年首次辦理，吸引眾多民眾參與。今年的活動除了遶境祈福、展演，開幕當日，九華山地藏庵也提供民眾體驗家將臉譜彩繪，從中認識學習家將陣式腳步，以及家將文物展、攝影展等。其中攝影展展示2022年全國家將文化祭攝影比賽得獎作品，包含在地攝影師洪年宏老師的優勝作品，傳達了「信仰是安定人心的力量」，而在各大廟會場合以「傳承」為初心的老師彭智聲，也提供多年來的攝影佳作，用影像紀錄臺灣的家將傳統文化。

▲▼ 全國家將文化祭在嘉義，見證歷史文化資產的傳承 。（圖／嘉義市政府提供）

另一方面家將文物展覽也由古桃城山海鎮等具無形文資身分之家將團策展，將有具有保存價值的家將文物如出陣時的服裝、手執扇、令牌、鯉魚枷法器等，成為文物展覽的重點展品，也讓文資身分傳承者成為策展人，也讓家將文化能「薪傳世代」。

▲▼ 全國家將文化祭在嘉義，見證歷史文化資產的傳承 。（圖／嘉義市政府提供）

參與此次活動的九華山地藏庵董事長黃俊森表示，很高興能夠提供場地讓來自全國各縣市的家將在此處一展風華，期待有更多民眾參與了解家將之美，也希望藉家將祭帶來安定人心的力量。

文化局強調，除了家將展演、文物展、攝影展與臉譜彩繪體驗外，最受民眾歡迎的莫過於參與家將的收驚驅晦儀式，尤其這次有來自嘉義縣市、新北市、臺中市、臺南市、屏東縣等10間知名將館的家將團，在嘉義市的地標中央噴水池為大家祈福收驚，更是創下諸羅建城320年來空前的紀錄。

活動網址：https://reurl.cc/dyA0dV

家將團介紹：
編號 家將名稱 縣市分佈 文資身份
1 嘉義水上保義堂 嘉義縣
2 屏東南邑如意開基五龍殿 屏東縣
3 嘉邑過溝仔震安宮振祐堂 嘉義市 有
4 臺南麻豆地藏庵吉勝堂 臺南市
5 臺中中都元帥殿法元壇 臺中市
6 臺南漚汪吉慶堂 臺南市
7 嘉邑仙姑壇拱斌堂分館 嘉義市
8 全台白龍庵如性慈德堂 新北市
9 隍義堂 嘉義市 有
10 古桃城山海鎮什家將本館 嘉義市 有

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住爆乳」
大蛇丸紅毯遭疑「好事將近」　本人緊張發聲
桃猿開複數約　全力留2球星
快訊／台中死亡車禍　騎士爆頭亡
更進化了！志祺七七「超帥」現身走鐘
不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

淺山餐桌指南　續一碗不期而遇的理想初味

台東「攜手淨灘 用愛守護環保」　清出101.65公斤海廢

全國家將文化祭嘉義市登場　展現陣式腳步、臉譜藝術與文化

極端天氣山難頻傳！　太管處籲：登山前評估自身條件

嘉義縣府呼籲施打流感+新冠疫苗　避免感染引發重症或致死

金門老兵集合！草綠服召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

嘉義朴子萬聖節變裝踩街　水道頭聚落、朴通市集秀活力

日本福島西會津町來台借鏡台南經驗　文化局分享老屋再生成果

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

淺山餐桌指南　續一碗不期而遇的理想初味

台東「攜手淨灘 用愛守護環保」　清出101.65公斤海廢

全國家將文化祭嘉義市登場　展現陣式腳步、臉譜藝術與文化

極端天氣山難頻傳！　太管處籲：登山前評估自身條件

嘉義縣府呼籲施打流感+新冠疫苗　避免感染引發重症或致死

金門老兵集合！草綠服召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

嘉義朴子萬聖節變裝踩街　水道頭聚落、朴通市集秀活力

日本福島西會津町來台借鏡台南經驗　文化局分享老屋再生成果

李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

地方熱門新聞

南投麵包店麵包夾蟑螂！店家：塑膠玩具

金門晚間682戶停電！台電：鹽害

煒鑫實業公司捐贈救災裝備提升南市消防救災能量

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

假滙兌詐騙900萬元南警埋伏逮獲取款車手

世界最大鹽祭典鯤鯓王平安鹽祭一起來祈福

長榮大學博士班聘王正坤醫師授課供應鏈管理課程

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

4車追撞釀3人傷　現場受阻1.5小時車陣塞3公里

自備容器！台東回收年度最終場

台南農漁地景藝術節壓軸美雲歌仔戲團戲遊新化果菜市場

台南親子嘉年華警辦小小警察活動

更多熱門

相關新聞

黃敏惠頒感謝狀表揚績優寺廟

黃敏惠頒感謝狀表揚績優寺廟

嘉義市許多廟宇長期熱心公益慈善，市府25日辦理寺廟負責人座談會，交流意見。黃敏惠市長也親自頒發112年辦理公益慈善、社會教化事業績優寺廟獎狀、贊助寺廟負責人聯誼活動感謝狀，以及113年宗教場所低碳認證等，感謝各寺廟致力社會教化、協助市府照顧弱勢族群、支持市府各項建設。

嘉義市打造失智友善社區　

嘉義市打造失智友善社區　

黃敏惠全中運嘉義市代表隊授旗

黃敏惠全中運嘉義市代表隊授旗

嘉義市舊屋力永續創新提案競賽

嘉義市舊屋力永續創新提案競賽

嘉市、雲縣及投縣3地首長合體行銷金馬獎61週年伴手禮

嘉市、雲縣及投縣3地首長合體行銷金馬獎61週年伴手禮

關鍵字：

嘉義市家將祭九華山地藏庵

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面