嘉義市績優志工表揚　服務時數超越1千小時有187人

▲嘉義市113年度績優志願服務人員表揚大會 187位志工服務時數超越1千小時 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府今(27)日上午於市府1樓中庭舉行「113年度績優志願服務人員表揚大會」，由嘉義市市長黃敏惠頒獎表揚187名志工，嘉義市多位議員、立法委員林倩綺也到場鼓勵志工夥伴。志工不僅是市府推動十大旗艦計畫藍圖中不可或缺的重要伙伴，在全世界致力推動聯合國永續發展目標的當下，參與志願服務就是實踐SDGs 17項目標的最簡單有效的方式，每年嘉義市透過公開表揚來肯定志工們長年來的奉獻與付出，希望藉由每一位志工樹立的典範，帶動更多市民不分年齡、不分世代投入志願服務的行列。

▲ 嘉義市113年度績優志願服務人員表揚大會，金質獎志工崔海川 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，自2001年國際志工年開始，嘉義市就制定了志願服務獎勵辦法，每年慎重地舉辦典禮表揚志工夥伴，感謝他們長年來的付出。黃敏惠市長特別感謝社團法人嘉義市志願服務協會歷任理事長的用心，提供志工夥伴培訓與支持，更感謝各位志工的愛心與堅持，投入服務。黃敏惠市長提及，最年輕的受獎人王姿雅女士因為受到母親鼓勵投身志工行列，更有許多家人共同參與志工，黃敏惠市長鼓勵大家一起投入志願服務，以愛傳家，為社會貢獻一份心力。

黃敏惠市長也分享介紹志工事蹟，受頒金質獎的余采砡女士，自110年2月加入農業部林業及自然保育署嘉義分署志工隊，服務時數已達4,664小時，是今天的受獎志工中服務時數最高的一位。服務於戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院，服務時數1,506小時、獲頒銀質獎的王姿雅女士（35歲），是今天最年輕的受獎人，也是青年志工的代表。今年受獎人中的樂齡勇壯代表則是服務於般若自在門協會嘉義分會的李張幸芳女士（82歲），服務時數1,146小時，獲頒銅質獎，是今天最年長的受獎人。

▲嘉義市113年度績優志願服務人員表揚大會銀質獎 林月霞。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處的志工潘文永先生(金質獎)與林月霞女士(銀質獎)共同表示，很高興能為嘉義市觀光貢獻自己的一份心力，也很感謝嘉義市政府的肯定，希望能和嘉市府繼續攜手合作，將嘉義市的觀光特色推廣至全國各地，服務更多來嘉的旅客。

在嘉義市公教退休人員協會擔任志工的崔海川今年獲頒金質獎獎勵，從軍職退休後，崔海川積極參與志願服務，他提到「付出」也是一種收獲，自105年7月完成社會福利類及綜合類志工特殊訓練，他正式成為一個「心甘情願的志工」，一路走來，多方面參與、發自內心、出自個人意願的從事志工服務工作。他也分享到，在擔任八年的志工後，獲得了三點心得：第一是—退休以後踏出舒適圈，找到自身價值；第二是—當志工是最低的各種成本學習；第三則是—退休以後，認識了更多的朋友、拓展了新的生活圈。

▲嘉義市113年度績優志願服務人員表揚大會金質獎潘文永。（圖／嘉義市政府提供）

社會處表示，志願服務是公民參與的最佳表現，今年公開表揚的187名績優志願服務人員中，服務時數2,000小時以上獲頒金質獎志工有52名；服務時數1,500小時以上獲頒銀質獎志工68名；服務時數1,000小時以上獲頒銅質獎志工67名，每一位受獎志工都會被頒授志願服務徽章及得獎證書之獎勵。

目前嘉義市志工人數有1萬1,568人，其中65歲以上志工數有3,938人，為志工總人數的34％，可以說嘉義市確實是一座樂齡勇壯城，有越來越多的人將參與志願服務當作實現勇壯夢及第三人生新哲學的目標。同時，也有很多青壯年夥伴利用閒暇時間參與志願服務，來達到自我的實現。嘉義市政府也持續推動多元化志願服務，鼓勵高齡者、青年、家庭及企業投入志願服務的行列，讓嘉義市不止是全齡共享、世代宜居的好所在，也會是全齡志工的志工之都。