拜登萬聖節「咬嬰兒」驚人一幕曝光　大腿、腳趾都不放過

▲拜登在萬聖節活動上與孩子們互動,開玩笑張口咬小嬰兒。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國白宮每逢萬聖節都會舉辦活動,81歲總統拜登今年也與第一夫人吉兒共同出席,吉兒穿上動物裝打扮成貓熊,拜登同樣在台上與小朋友互動。在活動期間,拜登開玩笑張口咬小朋友大腿的一幕引發討論,把另外一名孩子的腳三度放進嘴裡。

▲▼第一夫人吉兒出席穿上動物裝,打扮成貓熊。(圖/路透)

每日郵報、紐約郵報等報導,白宮萬聖節活動估約8000名學生、孩子與軍眷參加,有的小朋友扮成老虎、有的人扮成暴龍,也有孩子扮成巨大的雞,在活動上,吉兒扮成貓熊分發兒童讀本,拜登發放糖果。這場活動也有多名政府工作人員共襄盛舉,國務卿布林肯帶著兒子出席、白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)也與女兒共同出席。

▲▼ 拜登與小朋友互動。(圖/路透)

許多孩子們排成一列等待與總統互動,拜登一邊發糖果、一邊和小朋友們聊天互動,當看到外星人、老虎的時候假裝害怕,看到巨大的雞靠近時露出驚訝表情。不過有一幕引發討論,因為當女子抱著扮成小雞的孩子過來時,拜登張口咬了小朋友大腿,但女子似乎並不介意。除了這名孩子,拜登也把另外一名小朋友的腳三度放進嘴裡,假裝要吃。

在活動照片曝光後,拜登的舉動立刻在社群媒體引發關注,影片、照片迅速流傳開來。雖然拜登是喜歡小孩在逗嬰兒,但部分網友認為這並不合適。

Biden bites a baby during a trick-or-treaters celebration for Halloween at the White House in Washington — Reuters pic.twitter.com/TQxENmeEmU