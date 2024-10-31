美軍夜襲敘利亞！狂轟多個ISIS據點　35特工被擊斃

▲美軍28日空襲多個ISIS據點，擊斃35名特工。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國30日宣布，軍方在當地28日晚間針對敘利亞境內多個伊斯蘭國（ISIS）據點的空襲行動中，擊斃了多達35名特工。這項行動的目標包括了位於敘利亞沙漠中的多個ISIS營地，而打擊重點則是數名ISIS的領袖，不過目前媒體還未獲得準確訊息，顯示被擊斃的35名特工是否包括這些ISIS領袖。

據CNN報導，ISIS近來的活動有上升之勢，因此美軍在28日晚間展開了新一波空襲行動，在中東地區加強打擊這個極端組織。美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）指出，雖然ISIS的活動足跡已遍布全球，但這不代表該組織已重振旗鼓，只是「他們的威脅依然存在」。

不到一周前，美國與伊拉克軍隊在伊拉克西部安巴省（Anbar）進行對ISIS的打擊行動；2天前，美軍也突襲了伊拉克中部多個ISIS據點，造成至少7名ISIS分子死亡，另有2名美國士兵受傷。受傷的2名士兵已被轉至Walter Reed醫療中心接受後續治療，而第3名美兵正在接受腦部損傷評估。

根據美國中央司令部的聲明，美軍在28日展開的行動未造成平民傷亡。由於中東地區近期的動盪局勢，伊拉克政府推遲宣布結束美國領導的軍事聯盟在該國的存在。目前，約有2500名美軍正駐守於伊拉克，為當地軍隊提供諮詢和支援。