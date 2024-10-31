藍牆3州民調出爐！賀錦麗「2州領先」川普　賓州戰成平手

▲賀錦麗在威斯康辛州及密西根州的支持度領先川普。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選進入倒數，美媒CNN公布最新「藍牆3州」民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）目前在威斯康辛州及密西根州以5至6個百分點領先，在賓州則與共和黨候選人川普（Donald Trump）打平。

CNN與SSRS共同進行的最新民調顯示，賀錦麗在威斯康辛州以51%對45%的支持率領先川普，在密西根州則以48%對43%領先；兩人在賓州則同樣以48％打成平手。

民主黨要保住白宮，絕不能失守中西部、由沿著五大湖的搖擺州組成的「藍牆」（Blue Wall），包括威斯康辛州、密西根州及賓州；這三州分別擁有10張、15張和19張選舉人票。

賓州有19張選舉人票，是選舉人票最多的搖擺州，被視為美國總統大選兵家必爭之地，若賀錦麗能像總統拜登在2020年那樣，成功守住這道牆，即使川普拿下其它搖擺州如喬治亞、亞利桑那及內華達，賀錦麗仍有可能贏得大選。

這次民調結果與夏季稍晚的結果幾乎一致。當時賀錦麗在威斯康辛州以50%對44%的比例領先川普，在密西根州則是48%對43%，在賓州兩人同樣以47%的支持率打成平手。

CNN指出，絕大多數「藍牆」州的選民已鎖定選擇，目前僅有賓州的8%、密西根州的7%和威斯康辛州的6%的選民尚未決定或可能改變主意。

與南部和西部戰場州相比，「藍牆」州的早期投票或郵寄投票較少；目前已有大約三分之一的選民投票，密西根州36%，威斯康辛州34%，賓夕法尼亞州26%。