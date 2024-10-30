20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

▲桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局舉辦「有愛無礙、庇護就業、寶藏勞動」檔案實體展，30日於桃園市勞工教育大樓舉行啟動開幕儀式。勞動局局長李賢祥表示，這項展覽自10月31日起至12月14日止，期藉由檔案軌跡帶領大家一起瀏覽桃園市庇護工場成立沿革、特色及行銷活動等成果。

李賢祥說：庇護工場是ㄧ個模擬真實就業環境及提升職業技能的訓練場所，也是一個發展工作適性及職業導向的場所，每一個庇護性就業者都是獨特的個體，進入庇護工場的共同目標就是學會專才技能，期待將來能進入職場找到一份理想的工作，為社會及家人貢獻一己之力。

市府勞動局推動身心障礙者就業不遺餘力，自94年起開辦第1家「財團法人伊甸社會福利基金會附設伊甸烘焙咖啡屋」庇護工場，迄今已成立20家，橫跨零售業、餐飲業、烘焙業、印刷業、洗衣業、汽車美容業/代工、蔬菜耕植及器材租賃等多元行業，提供身心障礙者庇護性就業服務逾200人。

今（113）年特舉辦庇護工場檔案展覽活動，結合市府勞動局保存庇護工場相關檔案文物，將檔案活化，重現桃園市庇護工場成長歷程與檔案加值，有效推廣檔案應用，創造檔案價值。展覽共分4大區域，A區為影音區、B區為檔案形象牆區、C區為互動遊戲區、D為實體（科技）體驗區，利用多元模式呈現並吸引大眾聚焦於桃園市庇護性就業檔案保存成果。

展覽內容特別結合線上影音及實體操作方式，讓社會大眾有機會親自體驗庇護性就業身心障礙者在職場上之就業需求與輔導、受訓練歷程，除利用形象牆展現豐富的檔案元素外，亦利用AR技術模擬職場體感，搭配庇護工場職務再設計相關輔具體驗，推出影音、圖文及互動體驗等3大特色之主題展覽。

展場開放時間為每週一至週六上午9時至下午6時，展出地點為桃園市勞工教育大樓1樓大廳，歡迎大家踴躍前往觀展。