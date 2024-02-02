愛心工會志工至庇護工場義剪　為身障員工妝點龍年新氣象

▲大台南婚禮設計服務人員職業工會義剪志工，偕伴至麻豆區菩提澄園庇護工場替弱勢身障員工義剪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

工會公益傳愛，讓黃偉哲市長建立的「希望家園」更有溫暖，2日大台南婚禮設計服務人員職業工會義剪志工，偕伴至麻豆區菩提澄園庇護工場替弱勢身障員工義剪，要在龍年到來前替他們妝點一番，塑造新氣象，迎接好福氣。

菩提澄園庇護工場於2022年開幕，為勞工局輔導設立的第6家庇護工場，經營澄食蔬園餐廳，主打「蔬食、素食、好健康」，以素食餐飲（蔬食火鍋、簡餐）、手工包子饅頭為營業項目，提供釣竿讓身障員工能夠自力更生，從工作中學習工作技能與建立正向的職場態度。

大台南婚禮設計服務人員職業工會陳英玉理事表示，工會的義剪志工因龍年即將到來，便想在農曆年前替庇護工場弱勢身障員工修剪出好看又俐落的新造型，讓他們容光煥發迎新年，也算是給這幾位平常認真工作的慢飛天使一點小小的鼓勵。

王鑫基局長表示，對於身障員工我們需要多一點體貼與關懷，感謝大台南婚禮設計服務人員職業工會提供庇護工場弱勢身障員工義剪服務，理髮本就是工會志工的專業，能善用自身技能奉獻於公益領域非常有意義，同時也創造了正面的社會效益，讓「希望家園」真正充滿希望。