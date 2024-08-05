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雲好物影片競賽展現創作力　推動公益力量助身障團體獲關注

▲雲林縣政府透過拍片競賽讓身心障礙團體增加曝光，今日舉辦「身心障礙產品優先採購雲好物影片發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府透過拍片競賽讓身心障礙團體增加曝光，今日舉辦「身心障礙產品優先採購雲好物影片發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

身心障礙者雖身體或心理有些缺陷，動作或反應不如常人，但透過加倍重複的練習，輔助器具的協助也能成為生產者，許多庇護工場因此成立，讓身障朋友們邁向獨立自主。中秋將至，雲林縣政府透過拍片競賽讓雲林縣身心障礙團體增加曝光，今（5）日舉辦「身心障礙產品優先採購雲好物影片發表會」。

雲林縣政府社會處說明，縣府首次辦理雲好物的影片拍攝競賽，希望藉由現在流行的影音拍攝環境，讓更多的拍攝素人或拍攝團隊與觀眾對雲林縣身心障礙團體的努力更加關注，此次徵稿吸引來自雲林、台南、高雄、彰化等個人或團隊投稿；由台南市的陳姿鈞以「無聲之間 巧生力量」榮獲第一。

▲雲林縣政府透過拍片競賽讓身心障礙團體增加曝光，今日舉辦「身心障礙產品優先採購雲好物影片發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中秋節將至，活動現場準備多樣身心障礙團體帶來的精美禮盒，希望大家可以在中秋節前多多採購。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，希望活動的能見度可以逐年提高，讓更多影音創作者、甚至網紅等注意到身心障礙團體產品，也希望藉由影片的流量可以轉為雲林縣優先採購產品的銷量，確實幫助到身心障礙團體，除此之外，雲林縣今年度中秋節的優先採購產品促銷活動訂於9月7日上午10點開始在斗六家樂福廣場辦理，首次將身心障礙團體產品移師到商場辦理，邀請鄉親支持採購。

社會處長林文志表示，陳姿鈞以「無聲之間 巧生力量」榮獲第一名獎金3萬元，其影片是以最直接且深入心靈的方式，一部沒有人聲，只有背景音樂的視覺饗宴，強調無需語言的愛、默默的奉獻，及其所產生的無法衡量的力量。

以主角簡單卻充滿意義的行動「 每日將零錢投入公益用途」展開故事，讓觀眾看見如何由平凡日常小事出發，實踐公益，釋放巨大能量。此舉不僅強調了靜默付出的力量，更深深展現了這種潛藏在無聲之間的力量如何創造無可比優的價值；而「心心小作所」名列第二，獎金1萬5千元，「心心小作所之愛做餅乾的小天使」與「一起買麵包做愛心」並列第三，各獲得4千元獎金。

▲雲林縣政府透過拍片競賽讓身心障礙團體增加曝光，今日舉辦「身心障礙產品優先採購雲好物影片發表會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中秋節將至，活動現場準備多樣身心障礙團體帶來的精美禮盒，希望大家可以在中秋節前多多採購。（圖／記者蔡佩旻攝）

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