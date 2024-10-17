雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

▲勞動部雲嘉南分署副分署長許慧香(前左3)也到場為庇護工場夥伴們加油打氣。（圖／ 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署日前於家樂福嘉義店，舉辦雲嘉南區庇護工場商品成果發表活動，邀集9家分署輔導有成的庇護工場設攤展成果，讓民眾深入了解庇護工場的運作與理念，現場展示各家庇護工場特色產品，呈現身心障礙學員多年的學習成果，雲嘉南分署副分署長許慧香也到場為庇護工場的夥伴們加油打氣。

▲患有輕度思覺失調症小玉(右)向民眾介紹自家二手商品，展現自信 。（圖／ 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

許慧香說，庇護工場產出的產品背後都相當不容易，看到他們能有今天的成果很感動，因為每個產品庇護夥伴都要經過多次練習才能完成，她也呼籲在場民眾一起用消費支持庇護性就業。

許慧香指出，目前雲嘉南地區總計有23家庇護工場，營業類型涵蓋餐飲、食品烘焙、清潔服務及客製化禮贈品等，勞動部除提供庇護工場租金、人事費用補助外，每年更提供20萬元行銷費用，助力庇護工場推廣自家商品，協助永續經營，也讓庇護夥伴能有一技之長與安心工作的場域。

▲成果展吸引不少民眾購買支持。（圖／ 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

現年48歲、患有輕度思覺失調症的小玉在攤位前賣力推銷自家產品，在再耕園保康清潔隊已將近4年的她，現在捐物整理、門市銷售與收銀結帳都相當熟練，今日她也在現場向民眾介紹商品，展現出自信的一面，小玉說，很開心有一技之長，能賺錢自立，「希望能一直工作下去」。

▲小玉很感謝庇護工場讓她有一技之長 。（圖／ 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

再耕園保康清潔隊就服員李文鈴說，該庇護工場主要是承接清潔工作及二手商店經營，目前已聘僱14位身心障礙員工，像小玉工作技能駕輕就熟，不僅工作能力提升，更建立就業信心，期望他們有朝一日可以轉往一般職場工作，也希望民眾能用行動支持庇護工場產品，助身心障礙朋友穩定就業。

成果展展售產品包括再耕園保康清潔隊的二手商品與衣物、微笑工坊的手作琉璃飾品、聯合會附設庇護工場的手工餅乾、弘元皮革庇護工場的狗寵物食品、領航身心障礙者產業庇護工場的咖啡、糧莘庇護農場的地瓜酥、圓夢庇護工場的檸檬柑橘清潔用品、菩提澄園庇護工場的老麵饅頭與安平康家福田庇護工場的手作蛋糕等9家工場特色商品，現場還有闖關體驗與消費滿額贈活動，另邀請視障歌手朱禹豪表演及小丑互動秀等，吸引不少民眾參與，相當熱鬧。