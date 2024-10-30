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快訊／Stray Kids高雄世運延1天開唱　市府公布因應措施

▲▼快訊／Stray Kids高雄世運「確定延後開唱」　主辦：考量粉絲、藝人安危。（圖／翻攝自理想國臉書）

▲康芮攪局！Stray Kids高雄世運「確定延後開唱」。（圖／翻攝自理想國臉書）

記者賴文萱／高雄報導

原定11月2日（週六）在高雄國家體育場舉行的韓國男團Stray Kids「Stray Kids World Tour 」演唱會，因受康芮颱風影響，主辦單位理想國於今日（30日）正式宣布將演出延期至11月3日（週日）晚間6點舉行。高雄市政府表示，為了確保所有歌迷的權益，市府各相關單位已高度戒備，並積極協調觀光業、旅宿業者及高鐵等單位，針對住宿與大眾交通進行調度，力求將延期帶來的影響降至最低。

高雄市觀光局長高閔琳表示，因康芮颱風來襲，旅客可能因此變更或取消住宿行程，市府已請旅宿業者本於服務旅客的熱忱暨解決問題的精神，友善和緩說明溝通，並積極協助旅客更換或變更住宿行程；也呼籲業者應共同維護高雄的觀光形象，歡迎旅客再度造訪高雄。

▲▼Stray Kids 11月前進高雄世運　5.5萬人場地「票價最貴7800元」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Stray Kids登高雄世運，5.5萬人場地「票價最貴7800元」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

交通局指出，高雄市政府已主動協調高鐵公司規劃星期日加班車，將比照週六增開1698車次，22:20左營發車，00:30抵達南港，預計本週六0:00開放訂位。至於臨時加班車，將由車站視人潮狀況機動安排。

主辦單位理想國今宣布，受康芮颱風影響，高雄市10月31日已達「停班停課」標準，經多方討論評估安全考量及舞台搭建作業，原定11月2日的Stray Kids演唱會將延期至11月3日晚上6點於原場地舉行。

購買票券者將可保留原票券，於2024年11月3日持完整原票券入場觀賞演出。若不克參與延期演出，即日起，退款資訊及辦法請至拓元售票網站查詢，如造成任何不便，敬請見諒。

高雄市政府再次提醒市民及各地歌迷注意颱風天氣變化，並遵循安全指引，我們期待在週日與大家共度一個美好的演唱會時光。有關延期演出相關票券及其他等事宜請依主辦單位理想國Live Nation最新公告為主。

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