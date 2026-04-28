尋找山谷間的隱藏版金嗓　投縣首辦原民歌唱大賽...冠軍獎10萬

▲南投首辦「投號金嗓」原聲之星歌唱大賽，邀請賽德克族歌手幽谷瓦歷斯獻唱代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為發掘原住民優秀音樂人才、打造夢想舞台，南投縣政府首度舉辦「投號金嗓－2026南投原聲之星歌唱大賽」，創作組、演唱組冠軍獎軍各達10萬元，即日起開放網路報名，期盼透過比賽挖掘隱藏在山谷間的「原聲金嗓」。

縣政府27日舉行活動記者會，由副縣長王瑞德主持，縣議員石慶龍、林庭秝、林芳妤、蔡孟娥及張婉慈都到場關心，現場邀請同時身為本次大賽評審的賽德克族歌手幽谷瓦歷斯獻唱代言。

王瑞德表示，台灣雖已有許多簽約專業歌手與金曲獎得主，但縣政府希望讓更多原住民同胞能擁有專屬舞台展現才華、培養自信，甚至挖掘出更多「隱藏版金嗓」；初賽評審導師除幽谷瓦歷斯，還有泰雅族歌手馬曉安及邵族歌手瑪蓋丹，決賽評審陣容還將邀請金曲才子王宏恩、金曲歌后姑慕巴紹與天后葉璦菱壓軸演出，晚間由「親愛愛樂」領軍，匯聚南投五大族群帶來精彩樂舞展演，呈現豐富原民文化底蘊。

南投縣原住民族行政處說明，本次比賽分為「演唱組」與「創作組」兩組：創作組鼓勵文化傳承，參賽作品須具備族語、原民傳統樂器或文化內涵等原創元素，且參賽者需擁有完整著作權，演唱組則著重聲音詮釋與演唱技巧，參賽者透過主辦單位選曲系統展現實力；賽事自5月9日起至6月13日，每週六分別於埔里、仁愛、信義、名間等鄉鎮舉辦6場初賽，每場各組限額100人、各組選拔2名優勝者晉級6月21日舉行的12強決賽。

縣府原民處指出，兩組冠軍各可獲得10萬元獎金、亞軍5萬元、季軍3萬元，總獎金高達40萬元，進入決賽選手另享交通補貼；年滿18歲（民國97年5月9日前出生）且未簽訂商業經紀合約的原住民族人皆可報名參加，初賽完成演出者即可獲得參加禮，設籍南投且年滿60歲的長者報名參賽，前30名更有機會領取限量「長者參加獎」；詳情可至賽事官網（https://nantousing.ito.tw/）、官方社群「山嶼之聲」FB粉絲專頁，或加入官方LINE諮詢帳號（@390locez）查詢。