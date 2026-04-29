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守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

▲大武警推動交通與防護宣講。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲大武警推動交通與防護宣講。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升偏鄉部落居民及高齡者安全防護意識，大武警分局日前前往達仁鄉森永文化健康站辦理安全宣導活動，透過面對面互動與實體看板解說，將交通安全與生活防護觀念帶入部落，強化在地安全網絡。

大武警分局表示，本次由達仁分駐所副所長林茂城、警員蔡侑軒，會同分局第四組巡官葉宗豪共同前往宣導，針對部落常見的交通事故風險及高齡者安全議題進行說明，協助長者建立正確用路與自我保護觀念。

宣導過程中，警方以實際案例說明「道路事故傷害」及「酒後事故風險」，提醒部落山區道路多彎狹窄，長者外出應穿著亮色衣物提高能見度，並避免酒後駕車或於道路中央行走，以降低事故發生機率。

此外，警方亦針對校園及居家事故預防，以及老人保護相關觀念進行補充說明，強調居家環境安全與即時通報的重要性。若發現長者或學童有受傷或需協助情形，可善用長照資源，或撥打110、113專線尋求協助。現場長者專注聆聽並踴躍互動，氣氛溫馨。

大武警分局指出，森永部落位處台東南端，醫療資源相對有限，一旦發生事故對家庭影響甚鉅。透過深入部落推動宣導，期盼將交通安全與法治觀念向下扎根，提升居民整體防護能力，打造更安全的生活環境。

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